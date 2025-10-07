歌手・タレントのあのが、10月6日に放送されたトーク番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。好きなもののひとつに“本田圭佑”を挙げた。



番組には今回、歌手・タレントのあのがゲスト出演。「あのちゃんをもっと知りたい」という企画が行われ、ボードに掲示された「あのちゃんが好きなもの」候補10個のうち、正解の“好き”（6個）を、ヒコロヒーと齊藤京子が当てていく。



その中で、ヒコロヒーは「本田圭佑さんのこと好きって…イメージある？ あのが」とたずねると、齊藤は「不正解だったら書かない（候補に挙げない）じゃないですか」と推理。



結果、“本田圭佑”は「正解（好き）」で、その理由をあのは「めっちゃすごい人なんだけど、ちょっとバカにされてる感じが（好き）」と話し、テロップでは「ちょっといじられるくらい愛されている。エンターテインメント性が好き」と言い回しを変えて補足した。



また、あのは「考え方とかも好き」とコメント。ヒコロヒーは「そうなんや」、齊藤も驚きの声を上げた。