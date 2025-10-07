ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ第2戦の試合前に会見に応じ、第5戦までもつれた場合は大谷翔平投手（31）が先発することを明言した。

会見で地区シリーズ第2戦以降の大谷、スネルのリリーフ登板の可能性について聞かれると「シリーズの状況次第では、あらゆる可能性があると思う」と可能性がゼロではないとした。

それでも「ただ現時点では、そのプランは特に我々の頭にはないね」と考えてはいないとし「でも、まあ試合の中ではいつも予期せぬことや想定内のことが起こるものだから、“絶対にない”とは言わないよ」と語った。

また、地区シリーズが第5戦までもつれた場合に大谷が先発するのかを問われると「そうなった場合は、そうなる」と明言。また、この日の第2戦に先発するスネルが中4日で中継ぎ待機し、場面によっては投入する可能性も示唆した。

大谷は4日（同5日）の地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼DH」でメジャー8年目のPS初登板。6回3安打3失点の熱投で逆転勝利を呼び、初白星を挙げている。