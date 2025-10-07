「日本に大衝撃！」「首位通過なのにフランス、韓国は３位でモロッコなのか」GS３連勝の船越ジャパンが16強で欧州２位と激突、日本の“騒然ぶり”を韓国報道「落胆を隠せない」【U-20W杯】
チリで開催中のU-20ワールドカップはグループステージが終了。ベスト16が出揃った。
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、グループAを３連勝で首位通過。ラウンド16ではE組３位のフランスと対戦する。
アメリカ、南アフリカと勝点６で並び、３チーム間の得失点差で３位となったものの、もちろんフランスは強敵だ。結果的に１位抜けの恩恵はそれほど受けなかったと言えるかもしれない。
そんな日本の“騒然ぶり”を伝えたのは、韓国メディア『Xports News』だ。「日本に大衝撃！『首位なのにフランス、韓国は３位でモロッコか？』ヨーロッパランキング２位との対戦に落胆」と見出しを打ち、こう伝えている。
「３勝０敗の成績でグループステージ突破を果たした日本は、ベスト16でヨーロッパの強豪フランスと対戦することになり、落胆を隠せない」
「フランスは昨年のヨーロッパ予選でスペインに続いて準優勝になったチームだ。フランスは南アフリカとニューカレドニアに勝ったが、米国に０−３で完敗し、E組３位になった。日本が３連勝を収めたアドバンテージがなくなったわけだ」
同メディアは「日本のファンは失望を隠せなかった」とし、「昨日まではスペインと対戦する可能性が高いと思われていたのに、フランスになったことに驚いた」「グループ１位通過のアドバンテージが感じられない」「フランスは３位だったかもしれないが、強いチームだ。日本は苦戦するだろう」といった声が上がったと紹介している。
ちなみにB組３位の韓国は、スペイン、ブラジルを破って“死のグループC”を首位通過したモロッコと対戦。こちらも難敵だが、「フランスよりはまし」という声もあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ベスト16が決定！U-20ワールドカップのトーナメント表
