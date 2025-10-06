「グレーのスカート」どう穿く？【GU】40・50代のサマ見え♡「褒められコーデ」

カジュアルなスウェットコーデも、40・50代なら大人らしく上品に着こなしたいところ。そこで今回は、スウェット素材のナロースカートを使った【GU（ジーユー）】スタッフさんのコーデをご紹介。カラーはグレーを選べば、トレンド感UPも狙えます。

トレンドカラーを組み合わせてコーデの鮮度アップ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

今シーズンのトレンドカラーである赤とグレーを組み合わせた最旬コーデ。スラリとしたナローシルエットなら、スウェットスカートも上品に穿けそうです。デニムシャツを腰巻きにすればアクセントになりサマ見え。肌寒くなったときの羽織りとしても活躍してくれます。バッグやシューズは黒でキリッと引き締め、アクセサリーも添えて大人っぽさをキープして。

カジュアルなのに上品見えするワントーンコーデ

カジュアルな上下スウェットコーデは、抜け感を意識して着こなすのがシャレ見えのポイント。トップスはハーフジップデザインを選んで首元をすっきりと見せ、袖をまくるのが◎ 上下の多少の色味の違いは、スタッフさんによると「グレーですと色の差があまり目立たず、腰巻きのチェックシャツによって馴染みやすい」とのこと。手持ちアイテムに合わせるときなど、ぜひ参考にしてみて。

writer：Emika.M