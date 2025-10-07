NY株式6日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　46685.24（-73.04　-0.16%）
ナスダック　　　22979.84（+199.33　+0.88%）
CME日経平均先物　48755（大証終比：+565　+1.16%）

欧州株式6日終値
英FT100　 9479.14（-12.11　-0.13%）
独DAX　 24378.29（-0.51　0.00%）
仏CAC40　 7971.78（-109.76　-1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.597（+0.021）
10年債　 　4.164（+0.045）
30年債　 　4.760（+0.048）
期待インフレ率　 　2.348（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（+0.021）
英　国　　4.736（+0.046）
カナダ　　3.215（+0.028）
豪　州　　4.333（0.000）
日　本　　1.682（+0.025）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.72（+0.84　+1.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3982.90（+74.00　+1.89%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝125799.44（+3034.86　+2.47%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1890万7656（+456139　+2.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ