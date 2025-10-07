ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７３ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 46685.24（-73.04 -0.16%）
ナスダック 22979.84（+199.33 +0.88%）
CME日経平均先物 48755（大証終比：+565 +1.16%）
欧州株式6日終値
英FT100 9479.14（-12.11 -0.13%）
独DAX 24378.29（-0.51 0.00%）
仏CAC40 7971.78（-109.76 -1.36%）
米国債利回り
2年債 3.597（+0.021）
10年債 4.164（+0.045）
30年債 4.760（+0.048）
期待インフレ率 2.348（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（+0.021）
英 国 4.736（+0.046）
カナダ 3.215（+0.028）
豪 州 4.333（0.000）
日 本 1.682（+0.025）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.72（+0.84 +1.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3982.90（+74.00 +1.89%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝125799.44（+3034.86 +2.47%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1890万7656（+456139 +2.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
