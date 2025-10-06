【しまむら新作】待ってたーーーッ！ 40・50代の秋に♡「シャレ見えパンツ」

そろそろ本格的に秋服を用意しておきたいけれど、何を買えばいいか迷う人も多いはず。今回は、【しまむら】で展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、新作パンツをピックアップ！ 千鳥格子柄のコクーンパンツや折り返しデザインが目を引くワイドパンツなど、40・50代のコーデにグッと秋らしさを添えてくれそうなシャレ見えパンツをご紹介します。

ゆるさときちんと感を両立する大人のコクーンパンツ

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

細かい千鳥格子柄のコクーンベイカーパンツは、綿麻の素材で端境期の今の時期にもさらっと穿けそう。太ももまわりにゆとりを持たせつつ、裾に向かって細くなるシルエットが脚まわりを自然とカバー。美脚効果も期待できます。シャツやジャケットを合わせればきれいめかつシックな雰囲気が狙えるなど、オンオフ問わず活躍の予感。

赤ニットでパッと華やぐ大人のパンツスタイル

コクーンパンツにトマトレッドのニットを合わせた、大人のカジュアルコーデ。ゆったりしたシルエットでも、鮮やかなカラーを合わせることで全体が引き締まっています。インナーに白を挟めば、こなれ感がグッとアップ。足元はパンプスを合わせて、女性らしさをひとさじ。華やかさと上品さを兼ね備えた着こなしに仕上がります。

折り返しの裾で周りと差をつけるワイドパンツ

【しまむら】「デニムワイドイージーパンツ」\2,189（税込）

裾の折り返しのデザインがポイントのワイドイージーパンツ。ウエストはイージー仕様でリラックス感がありながらも、ひとクセあるデザインがアクセントになっています。ワイドシルエットで脚のラインを拾いにくいので、大人女性でも気負わず穿けるはず。シンプルにロンTを合わせるだけでもサマ見えが狙えそうな一本です。

ブラウスを合わせればフェミニンにも振れる

ワイドパンツに白ブラウスとベストを合わせて、フェミニンMIXなコーデに。ベストの裾にあしらったカットワークがやわらかい華やかさをプラスする一方、パンツ裾のひとクセデザインが甘さをほどよく引き算してくれて、好バランスに着地しています。全体を落ち着いたトーンでまとめることで、品と大人の余裕漂う着こなしに。

