【GUのブラウス】がオンオフ使えて万能！ 大人が参考にしたい♡「おしゃれコーデ」

クラシカルで女性らしいテイストがトレンドに浮上しているこの秋、品よく華やかさを足してくれるブラウスは例年以上に積極的に活用していきたいところ。そこで今回は【GU（ジーユー）】のブラウスを使った、スタッフさんのおしゃれなコーデ術に注目しました。ボウタイやフリルといったデザインの特徴を活かした、オンオフそれぞれで参考にしやすい着回しのポイントをお届けします。

華やかなボウタイブラウスをジーンズと潔くワンツーで

【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（税込）

スタッフのNatsukiさんが「オンオフ使える万能アイテム」と紹介しているボウタイデザインのブラウス。長めのボウタイはリボン結びにしたり垂らしたりと多彩なアレンジを楽しめて、気軽にコーデの印象変化を図れます。ボウタイがあることで顔まわりの物足りなさをカバーしやすいため、ジーンズとの潔いワンツーもハンサムにサマ見えを狙えそうです。

曖昧なニュアンスカラーでつなぐキレイめコーデ

ブラウンのボウタイブラウスを、知的なナロースカートと合わせてキレイめオフィスルックに。黒や白でパキッとコントラストをきかせるのもいいけれど、ブラウン × ベージュという曖昧なニュアンスカラーで揃えると、真面目に振れすぎない上級者見えコーデに。袖口のボリューム感やボウタイのおかげで、シンプルなスカートと合わせても地味見えしにくいのが嬉しいポイントです。

甘口フリルブラウスでパンツコーデを大人可愛く

【GU】「フリルネックブラウス」\2,290（税込）

襟元や袖口の小さなフリルが甘口なアクセントになったこちらのブラウスは、1枚で着てもコーデがぐんと華やかに。落ち着いた印象のオリーブのテーパードパンツとのワンツーで、ほんのり可愛らしさを感じさせるオフィスルックが完成します。スタンドネックのような襟元はボタンを1つ開けてキーネックのように着こなすことで、手軽に抜け感も演出できそうです。

フリルを見せるレイヤードスタイルでレトロムードに

こちらのフリルブラウスは清潔感のあるオフホワイトのほか、ブルーのチェック柄もラインナップ。着丈が短めのカジュアルなスウェットプルオーバーに重ねるだけで、コーデにレトロ可愛い雰囲気が漂います。裾がラウンドカットになっているため、アウトスタイルもこなれ見えしやすいのが優秀ポイント。淡いブルーのチェックとチラ見えするフリルがコーデの上品なアクセントに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ