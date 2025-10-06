秋に大活躍しそうな「おしゃれシャツ」→【しまむら】に1,000円台で売ってた！

さっと羽織りやすく、一枚でも着こなせて秋コーデで活躍するシャツ。おしゃれ感をプラスできるシャツをプチプラで見つけるなら【しまむら】をぜひチェックして。秋コーデをセンスよく格上げできそうなシャツが1,000円台でゲットできます。

メンズライクなシャツで抜け感を演出

【しまむら】「アオCHKシシュウBIGシャツ」\1,639（税込）

ブルーベースのチェックシャツ。落ち着いた配色とほどよくルーズなシルエットで、大人の抜け感スタイルが叶いそう。胸元にはさりげない刺繍が入っており、プチプラとは思えない一枚です。ゆったりボトムスを合わせてラフに楽しんだり、ナロースカートでメリハリあるコーデを作ったりするのがおすすめ。

袖ギャザーが華やかな大人シャツ

【しまむら】「YUMWポケツキシアーSH」\1,639（税込）

ベージュカラーが大人上品なシャツ。胸元の大きめポケットとほんのり透ける軽やかな素材感がポイントの一枚です。袖口は立体感のあるギャザーデザインで、華やかさも楽しめそう。ボトムスにインしてきれいめに着こなすこともでき、即戦力になってくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M