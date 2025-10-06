「イロチ買い検討中」「周りに褒められる！」【ユニクロ】マニア大絶賛♡「優秀ジーンズ」

大人のワードローブになじむ、シンプルでこなれ感のあるアイテムが豊富に揃う【ユニクロ】。そのなかで、いまマニアから絶賛されている「優秀ジーンズ」があるようです。ほどよくボリュームを持たせた独特のシルエットが新鮮で、取り入れるだけで旬の着こなしへとアップデートできそうな一本を、今回はカジュアルコーデが得意なインフルエンサーたちによる着こなし実例とともに紹介します。

ゆるやかな曲線で最旬のシルエットに

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」各\4,990（税込）

外側に向かってゆるやかにカーブを描くシルエットが、こなれ感を与えるジーンズ。一目見ただけで今年らしさを感じられるデザインで、どんな着こなしも一気に旬顔へと導いてくれそう。ハイウエスト仕様なので、ショート丈トップスを合わせたり、タックインコーデにしたりするだけで、脚をすらりと長く見せてくれそうなのも魅力のひとつ。カラー展開は、表情の異なる4色がラインナップ。スタイルや気分に合った自分らしい一本が見つかりそう。

定番のチェックシャツ合わせもぐっと今年らしく

淡いブルーを選んだ@naaarmiii__さんは「形が綺麗すぎるので、色違いも買おうかな」と悩むほどお気に入りの様子。秋らしいチェックシャツと合わせて、カジュアルにはきこなしています。白を基調とした軽やかなチェック柄に合わせて、スニーカーも白ベースのデザインを。清潔感のある大人のカジュアルコーデに仕上げます。カーブシルエットのジーンズは、それだけで鮮度がアップして定番の着合わせも旬顔へと導いてくれそう。

カジュアルアイテムを合わせてヴィンテージライクに

@kumika_iiio2さんは「めちゃくちゃええデニムはいてるやん！ ってめっちゃ言われるくらい高見え」とコメント。こなれ感も高見えも叶いそうなデザインなので、カジュアルな中にもきちんと感をキープしたい大人世代にもぴったりです。トレンドカラーのこっくりしたブラウンのジャケットを羽織り、今季らしいスタイリングに。インナーのロンTをタックインしつつベルトでウエストマークすれば、スタイルアップも狙えそう。

濃いネイビーできれいめシックな着こなしに

カジュアルながら上品さも兼ね備えたネイビーは、きれいめなアイテムとも自然になじみ、大人世代が使いやすそうなカラー。テーラードジャケットを羽織ることで、落ち着いた雰囲気の中にこなれ感が漂う秋コーデに仕上がっています。ワイドシルエットのトラウザーよりも軽快な印象で、抜けのあるミックススタイルもつくりやすい予感。@ko.wearさんは黒の小物で全体を引き締めて、さらに洗練されたムードを演出しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@naaarmiii__様、@kumika_iiio2様、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S