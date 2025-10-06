完売前に急いでーーーッッ！（汗）【ファミマ】可愛いマグカップ付き♡「新作コラボデザート」

可愛らしいマグカップに入った【ファミリーマート】の「新作コラボデザート」をチェック！「PEANUTS（ピーナッツ）」のコミック誕生75周年をお祝いした商品として登場しており、ゼリーとマグカップがセットになっています。今回はそんなコラボデザートに加え、グッズが手に入るコラボキャンペーンもあわせて紹介します。

カラフルなビジュアルが映える「スヌーピーマグ & 白桃ゼリー」

スヌーピーのイラストが描かれた、カラフルで可愛らしいコラボ商品。マグカップに白桃ゼリーが付いているのが嬉しいところ。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「カップがやや大きめ」とのこと。たっぷり飲みたいカフェタイムやオフィス用にもおすすめです。

ゼリーは小腹が空いたときのおやつにぴったり！

「スヌーピーマグ & 白桃ゼリー」のゼリーについても深掘り！ カップ入りで手軽に食べやすく、小腹が空いたときのおやつにぴったりです。冷蔵庫で冷やせば、気分をリフレッシュさせてくれそう。ピンクのフタ部分にはスヌーピーの姿が描かれていてとってもキュートです。

コラボならではのキャンペーンも開催！

続いてはあわせてチェックしていただきたい、PEANUTSとのコラボキャンペーンをご紹介。期間中に対象商品となるお菓子を2個購入することで、限定のオリジナルグッズがもらえます。第一弾は「A4クリアファイル」、第二弾は「台紙付きダイカットステッカー」。おまけが付くワクワク感を楽しめます。

デスクや棚の癒しアイテムに！「台紙付きダイカットステッカー」

第二弾の9月23日からもらえるこちらのステッカー。レトロチックなイラストがとってもキュートです。公式サイトによると「一緒に入っているスヌーピーの小屋の台紙を組み立てて飾ることもできます」とのことなので、デスクや棚周りの癒しアイテムにするのも良さそう。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

