ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第17戦」は最終日、優勝戦を迎える。

前田篤哉が3日目後半から5連勝と完全に波に乗ってファイナルを迎えた。格上の逃走で今年3回目、通算14回目の優勝を決める。

地元の中島が注目エンジン「65」を駆って肉薄。宮田は今節3コース捲り勝利があるが、捲り差しも巧み。青木は差して接戦に持ち込む。登玉は鋭発力を存分に発揮へ。石本は冷静に展開を割ってくる。

＜1＞前田篤哉 いいのはスローからの行き足。加速感がすごくいい。優勝戦は壁もしっかりしているし、逃げやすいと思う。

＜2＞中島秀治 出足や回り足系は二重丸。伸びも出て行くことはないけど負けることはない。ペラはそのままで取り付けの調整だけしかしていないけど、このエンジンのいい状態に仕上がっていると思います。

＜3＞宮田龍馬 出足がいいし、行き足もいい。伸びも水準はあります。

＜4＞青木蓮 現状は普通でずっと変わっていない。内枠3人が強力なので何か考えないとダメ。

＜5＞登玉隼百 レース足の良さが出た。出口がいい。そこは上位だと思う。伸びは上がいる。

＜6＞石本裕武 頑張って整備をしてきたことが良かったのか、自分に展開が向いてくれた。足は変わってない。準優勝戦のメンバーでは差があるし、優勝戦ならなおさらですね。