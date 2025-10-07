自民党の新総裁に高市氏が選出されたことについて、アメリカのトランプ大統領が祝意を示しました。

ホワイトハウス レビット報道官

「大統領は日本が次の総理大臣を選出したことに祝意を示しました。非常に尊敬される人物であり、我が国の偉大な同盟国にとって初めての女性総理となります」

トランプ大統領は6日、自身のSNSで「日本は偉大な知恵と強さを持ち、非常に尊敬される人物を初めての女性総理に選出した」と投稿しました。

名前は挙げていませんが、高市氏が総理大臣に選出される見通しが強まっていることを受けて、祝意を示しました。

そのうえでトランプ氏は、「これは日本国民にとって素晴らしいニュースだ。みなさん、おめでとうございます！」と書き込んでいます。

トランプ氏は27日から29日の日程で日本を訪問する方向で調整していて、高市氏が総理に就任していれば初めての首脳会談が行われる見通しです。

一方、ベッセント財務長官もSNSで、「自民党総裁に選出され、近く日本の総理大臣に就任する」として、高市氏を祝福する内容を投稿しました。

ベッセント氏は高市氏について、「輝かしいキャリアを通じて強いリーダーであり政策立案者であることを示し、優れたコミュニケーション能力を発揮してきた」としたうえで、「日米関係を深化させる重要なパートナーになるでしょう」とコメントしています。