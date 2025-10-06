ウルフすぎなくて良い！＜40・50代＞が挑戦しやすい【ナチュラルウルフ】って？

おしゃれな雰囲気を演出しつつ日常に馴染みやすい「ナチュラルウルフ」は、40・50代も挑戦しやすいヘアスタイルと言えるかも。ウルフ特有のレイヤーで軽やかさを演出しつつ、派手すぎない仕上がりが魅力です。今回は、40・50代に似合うナチュラルウルフをピックアップ。ぜひこちらを参考に、ウルフスタイルでおしゃれにイメチェンしてみませんか。

軽めのレイヤーでまとまりやすく

毛先に軽めのレイヤーを入れて、まとまりやすく仕上げたナチュラルウルフ。広がりやすい髪質の人も挑戦しやすそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんによると、「結んでも良し、ワンカールでも」とのことで、アレンジがききそうなところもおすすめしたいポイント。イメージチェンジにもぴったりなヘアスタイルです。

くるんと外ハネが大人可愛い

こちらは、肩ラインのくびれや外ハネが大人可愛いナチュラルウルフ。レイヤーによって毛先に動きが生まれ、軽やかな雰囲気に仕上がっています。洗って乾かすだけでもおしゃれに見えそうなナチュラルウルフですが、くるんとしたカールをキープしたい人はパーマも検討してみて。@kitadani_koujiroさんも、「髪質が硬い方又は、スタイリングが面倒な方は、パーマをかけてあげると楽にスタイリングできます」とコメントしています。

カジュアルにもきれいめにも◎

ナチュラルウルフは、毛先を軽く巻くだけでもこなれ感を演出できるのが嬉しいポイント。ウルフ特有のレイヤーが軽やかな毛流れを引き立ててくれそうです。こちらのナチュラルウルフは、個性を演出しつつ、日常に馴染む柔らかい雰囲気。カジュアルにもきれいめにもマッチしそうなヘアスタイルです。

軽やかさが旬な雰囲気

こちらは、ヘアスタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とコメントしているヘアスタイル。ふんわりとした立体感と、首元のくびれがメリハリを演出しています。軽やかなヘアスタイルが気分を明るくしてくれそうです。

