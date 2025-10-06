【ZARAの秋服】が可愛すぎる！ デザイン大優勝♡「チェック柄アイテム」

分厚いアウターいらずで過ごせる心地よい秋は、おしゃれ気分も盛り上がる季節。デザイン性の高い秋服を探すなら、トレンドムードを押さえたアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】は見逃せないブランドかも。今回は、この秋の主役になってくれそうなZARAのチェック柄アイテムをご紹介。レディでクラシカルな雰囲気と遊び心を両立させたシャツやワンピースで秋ムードを思い切り満喫してみては？

スカーフで表情を変える遊び心のあるシャツ

【ZARA】「ZARA WOMAN COLLECTION チェック柄マルチポジションスカーフシャツ」\7,990（税込）

ラウンドネックのチェックシャツに同色・同柄のスカーフがセットになった一着。スカーフを活用するスタイリングが注目を集めているこの秋、組み合わせに悩まずともそんなトレンドムードを楽しめるのが魅力です。スカーフを腰に巻いたり肩からかけたりとアレンジするだけで、シャツの形状が変化したように見せられそう。落ち着いたミディアムグレーのチェック柄に奥行きも演出します。

曖昧なチェック柄が上品さを醸し出すワンピース

【ZARA】「ZARA WOMAN COLLECTION チェック柄シャツワンピース」\10,990（税込）

ぼやけたような色の濃淡によって大ぶりなチェック柄を品よく着こなせるシャツワンピース。たっぷりとボリュームを持たせたカフス付きの袖やウエストを締められる共布のベルトなど、柄だけでなくメリハリのあるシルエットでも魅せるレディライクな一着です。首まわりはシンプルなクルーネックのため、ボタンを開けてスキッパーネックのように着回すのもGOOD。

マニッシュなトラッドテイストを楽しめるパンツ

【ZARA】「ZW COLLECTION チェック柄アンクルパンツ」\13,590（税込）

伝統的なチェック柄が秋らしいトラッドテイストにぴったりなストレートパンツ。ハイウエスト・マキシ丈が全盛だったこれまでの流行を受けて、ミドルウエスト・アンクル丈のバランスがコーデに新鮮さを与えてくれそう。脚線にフィットしすぎない余白のあるラインもこなれ感があり、一点投入でコーデにマニッシュな雰囲気が漂います。

優雅にチェック柄が揺らぐクラシカルなスカート

【ZARA】「ZARA WOMAN COLLECTION チェック柄ケープスカート」\17,990（税込）

ブルーやイエローを組み合わせたマルチカラーのチェック柄が秋コーデの主役になり、華やかさをまとえるクラシカルなスカート。ケープのようにたっぷりと布地を使ったAラインのシルエットは、歩くたびに優雅な雰囲気を醸し出してくれそうです。長すぎないミディ丈もトレンドムードにマッチ。まずは重厚感のあるシックなロングブーツと合わせてみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ