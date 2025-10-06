「秋の新作」が大豊作ーーーッ！【しまむら】40・50代に似合う「おすすめアイテム」

少しずつ外の空気も冷たくなってきて、秋のファッションが楽しい時季に。何を着ようか迷う大人世代にぴったりの新作が、【しまむら】で展開する大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から続々と登場しています。トレンド感と着やすさを両立したトップスやボトムスから、コーデにしゃれ感を添える小物まで、40・50代のおしゃれ計画にプラスしたい「おすすめアイテム」を紹介します。

トレンドの赤をナチュラルに取り入れるプルオーバー

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ニットプルオーバー」\2,189（税込）

パッと目を引くレッドは、この秋冬トレンドカラーのひとつ。ニットプルオーバーを赤にするだけで、いつものスタイリングに新鮮さをプラスできそうです。全体的にはシンプルでベーシックな印象ですが、なだらかなパフスリーブが鮮烈な赤の印象をナチュラルに和らげます。首まわりに白のリブがあしらわれており、1枚でレイヤード風のスタイルに仕上がるのもポイント。

リラクシーなチェックパンツで秋を始めよう

【SEASON REASON by Lin.&Red】「チェックワイドパンツ」\2,420（税込）

たっぷりとしたギャザーで、ロングスカートのようなフォルムのワイドパンツ。公式Instagramによると「変則的なチェック柄が特別感のある素材」を使っているとのことで、コーデをぐっとおしゃれに見せてくれそう。合わせやすいモノトーンカラーとリラクシーなシルエットのおかげで、肩ひじ張らずに秋ムードを取り入れられそうです。

使いやすいバッグに付いたポンポンにキュン！

【SEASON REASON by Lin.&Red】「トートバッグ」\1,969（税込）

秋冬らしいフワフワのポンポン型チャームが目を引くトートバッグは、チャーム付きで2千円を切るプチプライス。取っ手と本体がシームレス調になったデザインで、カジュアルにもきれいめにも幅広く大人のスタイリングにマッチしそうです。マチ付きのフォルムは、荷物が多めの日にも活躍しそうな予感！ チャームを追加してジャラ付けするのも、今っぽくておすすめ。

秋も気になる日差し対策につば広キャップを

【SEASON REASON by Lin.&Red】「帽子」\1,639（税込）

秋を感じる柔らかなニット素材を使用した帽子。キャスケットとキャップのいいとこ取りをしたような立体感のある形で、髪がぺたんこになりにくそう。幅広めのつばが、秋も降り注ぐ日差しから顔まわりをカバー。休日ちょっと外に出るときの、すっぴん隠しにも役立ちそうです。傍に施された小ぶりなメタルパーツもアクセントになっています。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N