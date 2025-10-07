大谷はリーグ2位の55本塁打、リーグ1位のOPS1.014を記録

メジャーリーグ機構は6日（日本時間7日）、卓越した打者をファン投票などで選ぶ「ハンク・アーロン賞」の最終候補選手を発表した。ドジャース・大谷翔平投手が5年連続でノミネートされた。受賞者は11月13日（同14日）に「MLBアワーズ presented by MGM Rewards」内で発表される。

2年ぶりに投手復帰した今季は打者として158試合に出場。リーグ2位の55本塁打を放ち、打率.282、172安打、102打点、20盗塁をマークした。3年連続本塁打王こそならなかったが、146得点、長打率.622、OPS1.014はリーグトップだった。

大谷は日本選手初の本塁打王を獲得したエンゼルス時代の2023年、前人未到「54本塁打＆59盗塁」を達成した2024年と2年連続受賞している。1999年に創設された同賞で3年連続受賞となれば、2001〜2003年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶり史上2人目となる。

ナ・リーグではフィリーズのカイル・シュワーバー外野手、メッツのフアン・ソト外野手ら10選手が選出された。ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、マリナーズのカル・ローリー捕手ら10選手が候補入りした。

今後、デレク・ジーター氏やデビッド・オルティス氏、アルバート・プホルス氏らで構成する選考委員会が最終候補者に投票。ファンも特設サイトで10月12日まで投票できる。（Full-Count編集部）