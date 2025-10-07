ちゃんみな＆HANA出演“ボディメンテ”新CM『THE DAY. 花と根』篇公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなとHANAが出演する、“ボディメンテ”THE DAY.第4弾CM『THE DAY. 花と根』篇が、10月11日から放映開始となる。

■HANAメンバーの見えない努力の日々にフォーカス

大塚製薬が販売する“ボディメンテ”は「THE DAY. 仕上げよう、その日のために。」というキーメッセージの元、どうしても外せない大切な日「THE DAY.」に向けて、日頃から体調管理を心がける人々の健康をサポートする企画を2023年より展開。

THE DAY.企画第3弾では、2025年1月にBMSG GIRLS GROUP AUDITION『No No Girls』とのコラボレーション企画を実施し、新TVCM『THE DAY. オーディション』篇を公開。

今回の第4弾では、そのオーディションから誕生した7人組ガールズグループHANAと、アーティスト、そしてHANAのプロデューサーも務めているちゃんみなが出演する新TVCM『THE DAY. 花と根』篇が10月11日より全国で放映開始となる。

本CMでは、最終審査『No No Girls THE FINAL』を経て、HANAとしてデビューした7人の、ステージで花を咲かせる瞬間に至るまでの“根っこ”の部分となる見えない努力の日々にフォーカス。ダンスレッスンやレコーディング、作詞など日常の練習風景や葛藤などを丁寧に描写し、普段は目に見えない“根っこ”の努力と体調管理が、夢を咲かせる土台となることを表現している。

さらに、彼女たちを見守る、ちゃんみなもまた、“根っこ”の努力を欠かさないひとりのアーティストであるという描写も重なり、挑戦し続けるHANAの姿を力強く映し出す。

そして本番当日。観客の歓声に包まれ、ステージに立つHANA。スポットライトを浴びる彼女たちを見届ける、ちゃんみなのまなざしが重なり「自分だけの花を咲かせる。その根っこにあるのは、止めない努力と体調管理だ。」という力強いメッセージが響く。

■【動画】“ボディメンテ”新CM『THE DAY. 花と根』篇

■CM楽曲には、HANAの新曲「My Body」を起用

CM楽曲には、10月13日にリリースとなるHANAの新曲「My Body」を起用。“君のためじゃない My Body”という印象的な歌詞にも注目だ。

10月中旬より店頭でボディメンテドリンク4本またはボディメンテゼリー2袋を購入すると、限定オリジナルトレカがもらえるキャンペーンも実施。また、大塚製薬の公式通販の「オオツカ・プラスワン × ちゃんみな ＆ HANA THE DAY. キャンペーン特設ページ」で乳酸菌B240タブレットを1袋以上購入した人限定で、オオツカ・プラスワン × ちゃんみな ＆ HANA THE DAY. キャンペーン限定オリジナル ホログラムトレカ（3枚1組）がもらえるキャンペーンが行われる。

また、10月13日より、東急田園都市線渋谷駅改札外 B1F、B2F にて「ちゃんみな ＆ HANA」のポスターが掲出。ぜひチェックしよう。

※東急田園都市線渋谷駅 B1F 改札外：道玄坂ハッピーボード

■【画像】限定オリジナルトレカ／グラフィック／屋外広告

■【画像】ちゃんみな、HANAアーティスト写真

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

HANA

DIGITAL SINGLE「My Body」

■関連リンク

THE DAY. 特設サイト

https://www.otsuka.co.jp/bdm/theday/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/