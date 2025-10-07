¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¡¢¿·CM¤ÇÎý½¬É÷·Ê¡¦Æü¡¹¤Î³ëÆ£¡Ä¡ÈÉñÂæÎ¢¤ÎÅØÎÏ¡ÉÉ½¸½ ¿·¶Ê¡ÖMy Body¡×¤¬µ¯ÍÑ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/07¡Û¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë°ûÎÁ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖTHE DAY¡¥²Ö¤Èº¬¡×ÊÓ¤¬¡¢10·î11Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¡¢¥ª¡¼¥éÈ´·²¤Î¹õ¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖTHE DAY¡¥»Å¾å¤²¤è¤¦¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤â¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÆü¡ÖTHE DAY¡¥¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤ëÊý¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë²è¤ò2023Ç¯¤è¤êÅ¸³«¡£´ë²èÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËBMSG GIRLS GROUP AUDITION¡ÖNo No Girls¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·TVCM¡ÖTHE DAY¡¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÊÓ¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÎÂè4ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿HANA¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆHANA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
ºÇ½ª¿³ºº¡ÖNo No Girls THE FINAL¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢HANA¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿Í¡£ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤ë½Ö´Ö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Èº¬¤Ã¤³¡É¤ÎÉôÊ¬¤È¤Ê¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ÎÆü¡¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ºî»ì¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Èº¬¤Ã¤³¡É¤ÎÅØÎÏ¤ÈÂÎÄ´´ÉÍý¤¬¡¢Ì´¤òºé¤«¤»¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤â¤Þ¤¿¡Èº¬¤Ã¤³¡É¤ÎÅØÎÏ¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤â½Å¤Ê¤ê¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ëHANA¤Î»Ñ¤òÎÏ¶¯¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜÈÖÅöÆü¡£´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄHANA¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»ß¤á¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ÈÂÎÄ´´ÉÍý¤À¡£¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶Á¤¯¡£µ±¤¯½Ö´Ö¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÅØÎÏ¤ÈÂÎÄ´´ÉÍý¤È¤¤¤¦¡Èº¬¤Ã¤³¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¡¢²Ö¤¬ºé¤¯½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CM³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢10·î13Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëHANA¤Î¿·¶Ê¡ÖMy Body¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤My Body¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î13Æü¤è¤êÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ½ÂÃ«±Ø²þ»¥³°B1F¡¢B2F¤Ë¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û
¡¦ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ½ÂÃ«±ØB1F²þ»¥³°¡§Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ü¡¼¥É
¡¦ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ½ÂÃ«±ØB2F²þ»¥³°¡§½ÂÃ«¥Ó¥Ã¥°20
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¡¢¥ª¡¼¥éÈ´·²¤Î¹õ¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì
¢¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¡¢CM¤Ç¶¦±é
¢¡HANA¿·¶Ê¡ÖMy Body¡×¤¬µ¯ÍÑ
¢¡²°³°¹¹ð
