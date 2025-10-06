【衝撃】「みんなでお金を出して、先生にプレゼントを贈ろう」いざ色紙を渡す瞬間『予想外の展開』が！

大人数から個人へプレゼントを贈る時──

プレゼント選びや集金など、まとめてくれる人がいると助かりますよね！

しかし内訳に違和感があったとしたら……！？

友人が体験談を語ってくれました！

余ったお金は？

高すぎる色紙代とは思っていたけれど……。

そういえば、帰り際にAさんが有名洋菓子店の袋を持っていたような？

取りまとめてくれたのはありがたかったのですが、なんだかモヤっとしてしまった出来事でした。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：みらいぬ

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。