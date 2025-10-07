疲れすぎていたヒコロヒーにあの「じゃあ飯でもいく？」、“超珍しく”自ら誘う
タレントのヒコロヒー（35歳）が、10月6日に放送されたトーク番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。歌手・タレントのあのについて「意外と情深いというか、優しい」と話し、1年前のエピソードを明かした。
番組には今回、歌手・タレントのあのがゲスト出演。番組レギュラーのヒコロヒーから見たあのの印象は「あのは意外と情深いというか、優しいところとか、わしは推して行きたいけどね。訳分からんやん。たぶん、見てる人たちからしたら。あのって訳分からんところだけクローズアップされがちやけど、実は…」と切り出す。
それは「1年前ぐらいに現場一緒だったとき」のこと。「わしが疲れすぎてて。あのに『ちょっとしんどいわ、あの』」と愚痴っていたら、「収録終わったあと、（あのが）『大丈夫？』みたいな。（ヒコロヒーが）『しんどいわ』とか言ったら、（あのが）『じゃあちょっと飯でもいく？』ってそのまま飯行って、そこでいろいろ話聞いてくれたりとか。意外となんかそういう、そういう動きをしてくれる」と、あのの“知られざる一面”に触れる。
そのときの行動は、あの自身にとっても「超珍しい。ボク、そんなことしないので」とコメント。ただ、「（ヒコロヒーが）相当疲れてたから（笑）。さすがのボクも」と語り、ヒコロヒーも「そのあのが心配になるくらい（笑）」と笑った。
