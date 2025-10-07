CxM（SEVENTEEN）、アルバムが初登場1位 エスクプスとミンギュが全曲作詞・作曲に参加【オリコンランキング】
SEVENTEENメンバー2人による新ユニット・CxM（SEVENTEEN）の1stミニアルバム『HYPE VIBES』が、7日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週売上10.3万枚を記録。初登場1位を獲得した。
【写真】バキバキ！鍛え上げられた美腹筋を披露するMINGYU
13人組グループ・SEVENTEENメンバーのS.COUPS（エスクプス）とMINGYU（ミンギュ）による新ユニット。2人はタイトル曲「5, 4, 3 （Pretty woman） （feat. Lay Bankz）」を含め、収録されている「Fiesta」、「Worth it」、「For you」、「Young again」、「Earth」の全6曲の作詞・作曲に参加している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間:2025年9月29日〜10月5日）＞
