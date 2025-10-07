ちゃんみな×HANA、“見えない努力”映し出す 新CMで共演
7人組ガールズグループ・HANAが、プロデューサーでアーティストのちゃんみなとともに大塚製薬「ボディメンテ」新CM『THE DAY.花と根』篇に出演する。CMは、11日から全国放映される。
【写真】「THE DAY. 花と根」篇渋谷ビッグビジュアル
最終審査『No No Girls THE FINAL』を経て、HANAとしてデビューした7人。今回のCMでは、ステージで花を咲かせる瞬間に至るまでの“根っこ”の部分となる見えない努力の日々に焦点を当てている。ダンスレッスンやレコーディング、作詞など日常の練習風景や葛藤などを丁寧に描写。普段は目に見えない“根っこ”の努力と体調管理が、夢を咲かせる土台となることを表現している。さらに、HANAを見守るちゃんみなも“根っこ”の努力を欠かさない1人のアーティストであるという描写も重なり、挑戦し続けるHANAの姿を力強く映し出す。
本番当日、観客の歓声に包まれ、ステージに立つHANA。スポットライトを浴びるHANAを見届ける、ちゃんみなのまなざしが重なり、「自分だけの花を咲かせる。その根っこにあるのは、止めない努力と体調管理だ」という力強いメッセージが響く。輝く瞬間の裏には、日々積み重ねた努力と体調管理という“根っこ”がある。その大切さを、花が咲く瞬間になぞらえて表現している。
CM楽曲には、10月13日リリースとなるHANAの新曲「My Body」が起用され、「君のためじゃないMy Body」という印象的な歌詞もポイントとなる。
また、10月中旬より店頭でボディメンテ ドリンク4本またはボディメンテ ゼリー2袋を購入すると、限定オリジナルトレカがもらえるキャンペーンを実施。大塚製薬の公式通販「オオツカ・プラスワン×ちゃんみな＆HANA THE DAY. キャンペーン特設ページ」で乳酸菌B240タブレットを1袋以上購入すると、限定オリジナル ホログラムトレカ（3枚1組）がもらえるキャンペーンを行う。
