OWV、自身通算2作目のシングル1位 自己最高記録を更新、喜びの声「もっと大きくなっていきます！」【オリコンランキング】
4人組グループ・OWVの最新シングル「BLACK CROWN」が、7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。自身初の週間シングル1位を獲得した「BREMEN」（2024年2月19日付）以来、1年8ヶ月ぶり、通算2作目の1位を記録した。
【動画】OWV「BLACK CROWN」ミュージックビデオ
初週売上は、自己最高記録だったデビューシングル「UBA UBA」の初週売上3.0万枚（2020年10月12日付）を上回る4.2万枚。初週にして「UBA UBA」の持つ自己最高累積売上枚数も超えた。
OWVは、本田康祐（ほんだ・こうすけ）、中川勝就（なかがわ・かつなり）、浦野秀太（うらの・しゅうた）、佐野文哉（さの・ふみや）からなる4人組ボーイズグループ。本楽曲の作詞にはOWVも参加。結成5周年を迎え、さらなる飛躍を目指すOWVの姿勢を示した1曲となっている。
CDデビュー5周年を迎えた9月30日には本作のミュージックビデオが公開。グループカラーである“ブラック”をベースにした映像で、アウトロのダンスシーンが印象的な内容になっている。
■OWV、コメント
この度、OWVデビュー5周年記念シングル『BLACK CROWN』が、オリコン週間シングルランキングで1位を獲得することができました！
僕たちのCDを手に取り、そして僕たちの音楽を聴いてくださり、本当にありがとうございます！
この勢いのまま、OWVとQWV（キュウブ）【※ファンの総称】、そしてこれから僕たちを知ってくれる人全員を巻き込んで、もっと大きくなっていきます！
これからもよろしくお願いいたします！
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間:2025年9月29日〜10月5日）＞
【動画】OWV「BLACK CROWN」ミュージックビデオ
初週売上は、自己最高記録だったデビューシングル「UBA UBA」の初週売上3.0万枚（2020年10月12日付）を上回る4.2万枚。初週にして「UBA UBA」の持つ自己最高累積売上枚数も超えた。
CDデビュー5周年を迎えた9月30日には本作のミュージックビデオが公開。グループカラーである“ブラック”をベースにした映像で、アウトロのダンスシーンが印象的な内容になっている。
■OWV、コメント
この度、OWVデビュー5周年記念シングル『BLACK CROWN』が、オリコン週間シングルランキングで1位を獲得することができました！
僕たちのCDを手に取り、そして僕たちの音楽を聴いてくださり、本当にありがとうございます！
この勢いのまま、OWVとQWV（キュウブ）【※ファンの総称】、そしてこれから僕たちを知ってくれる人全員を巻き込んで、もっと大きくなっていきます！
これからもよろしくお願いいたします！
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間:2025年9月29日〜10月5日）＞