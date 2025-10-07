あの“ヒコロヒーの印象”は「働きすぎ」、ヒコロヒー「誰が言うてんねん！」

歌手・タレントのあのが、10月6日に放送されたトーク番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。タレント・ヒコロヒーの印象について語った。



番組には今回、歌手・タレントのあのがゲスト出演。番組レギュラーのヒコロヒーの印象を聞かれたあのは「働きすぎ」と話し、ヒコロヒーが思わず「誰が言うてんねん！ あのがや」とツッコミを入れる。



そして、あのは「体が心配」と続けると、ヒコロヒーは「全部お返しする」とコメント、あのは「えっ、うそ。僕は全然」と、特に問題なく元気だという。



あのは「ヒコロヒーはお酒とかタバコが」と心配な点を挙げ、ヒコロヒーは「あっ、まっすぐ健康を心配してくれてる」と語り、あのは「そうだよ〜」とうなずいた。