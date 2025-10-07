あの「ゆうちゃみさんと凄い仲が良い印象」、齊藤京子「いや…最近はもう連絡全然…」

女優の齊藤京子（28歳）が、10月6日に放送されたトーク番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。仲の良いタレント・ゆうちゃみ（24歳）について「最近はもう、ちょっと連絡全然…」と告白した。



番組には今回、歌手・タレントのあのがゲスト出演。番組レギュラーの齊藤との関係性を聞かれたあのは、冠番組「あのちゃんねる」の特別版に、齊藤がゲスト出演してくれたくらいの関係だと話す。



ただ、あのは「ゆうちゃみさんと凄い仲が良いという印象で」と、数少ない情報の中から齊藤について語ったが、ヒコロヒーが「まだ仲良いの？」とたずねると、齊藤は「いや…最近はもう、ちょっと連絡全然…」と正直に告白。



そして「いや、違うんですよ。私、本当に…（忙しくて）。連絡したいけど、していいのかなぐらいの感覚です」と語った。