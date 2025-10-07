ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 46724.13（-34.15 -0.07%）
ナスダック 22958.50（+177.99 +0.78%）
CME日経平均先物 48740（大証終比：+550 +1.13%）
欧州株式6日終値
英FT100 9479.14（-12.11 -0.13%）
独DAX 24378.29（-0.51 0.00%）
仏CAC40 7971.78（-109.76 -1.36%）
米国債利回り
2年債 3.590（+0.015）
10年債 4.160（+0.041）
30年債 4.755（+0.043）
期待インフレ率 2.347（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（+0.021）
英 国 4.736（+0.046）
カナダ 3.210（+0.023）
豪 州 4.333（0.000）
日 本 1.682（+0.025）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.71（+0.83 +1.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3982.00（+73.10 +1.87%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝125329.56（+2564.98 +2.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1882万5753（+385286 +2.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
