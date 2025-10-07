NY株式6日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　46724.13（-34.15　-0.07%）
ナスダック　　　22958.50（+177.99　+0.78%）
CME日経平均先物　48740（大証終比：+550　+1.13%）

欧州株式6日終値
英FT100　 9479.14（-12.11　-0.13%）
独DAX　 24378.29（-0.51　0.00%）
仏CAC40　 7971.78（-109.76　-1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.590（+0.015）
10年債　 　4.160（+0.041）
30年債　 　4.755（+0.043）
期待インフレ率　 　2.347（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（+0.021）
英　国　　4.736（+0.046）
カナダ　　3.210（+0.023）
豪　州　　4.333（0.000）
日　本　　1.682（+0.025）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.71（+0.83　+1.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3982.00（+73.10　+1.87%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝125329.56（+2564.98　+2.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1882万5753（+385286　+2.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ