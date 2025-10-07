ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は再び１５０円台に戻している。前半は元内閣参与の本田氏のブルームバーグでのインタビューが伝わり、日銀の利上げについて、１０月は難しいとの見方を示す一方、１２月の可能性には言及していたことで利益確定売りが強まり、１４９円台に値を落としていた。



しかし、本日のＮＹ時間は全体的にはドル安が優勢となっているものの、それ以上に円安が強まっており、ドル円を押し上げている。ユーロ円やポンド円といったクロス円も上昇。ユーロ円はフランス首相の辞任のニュースが飛び込んだものの、力強い動きが続いており、１７６円付近で推移している。



高市氏が自民党の新総裁に就任し、積極財政への警戒感もあり円安の動きが見られているが、一方で米株式市場や暗号資産市場が堅調に推移しており、リスク先行の円安も指摘されている。



USD/JPY 150.21 EUR/JPY 175.94

GBP/JPY 202.54 AUD/JPY 99.41



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

