¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¼óÇ¾¤¬ÊÆ£³Ç¯ÌÜ¡¦µÈÅÄÀµ¾°¤ò¹âÉ¾²Á¤âÍèµ¨£Ä£È¤ÏÇò»æ¶¯Ä´¡ÖÈà¤Î¹×¸¥¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤â¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥·¡¼¥º¥óÁí³ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¹¥í¡¼ºÇ¹âÌîµåÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë£¹·î¤ÎÈà¤Î¹×¸¥¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¥Ç¥£¥·¥×¥ê¥ó¡ÊÂÇÀÊ¤Ç¤Îµ¬Î§¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Þ¤á¡¢²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¾ì³°¤Ë±¿¤ÖÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÇÛµå¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÂÇÀÊ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¸ª¼ê½Ñ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÉüµ¢¤Ï£··î°Ê¹ß¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤Ï£µ£µ»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹·î¤Ï£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£³»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£µ³ä£·Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÆâÍÆ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Íèµ¨¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¥ì·³³°Ìî¿Ø¤Ï¥Ç¥å¥é¥ó¡¢¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤Î£´¿Í¡£µÈÅÄ¤Ï£Ä£È¤¬½çÅö¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Î£Ä£È¹½ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤äÌò³ä¤ò¡Ê¤³¤³¤Ç¡ËÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½ñ¤¯ÃÊ³¬¤Ç¡¢Â¿ÍÍÀ¤È½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÍ±×¤À¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ£´ËÜ¡££Ä£È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤ËË³¤·¤¤¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ¹ÂÇÎÏ¤òµá¤á¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î»ä¸«¤â¸ì¤Ã¤¿¡£