フランス・パリで日本酒の見本市が開かれました。アメリカが相互関税を導入し輸出への懸念が広がる中、日本の酒造メーカーのなかではヨーロッパへ販路を拡大する動きが加速しています。

記者

「パリで開催されている日本酒の見本市ですが、多くの飲食店関係者らが訪れていて、商談などが行われています」

パリで6日、日本の酒造メーカーなどおよそ50社が出展し見本市が開かれました。

日本酒の輸出額は去年、ドイツやフランス、イタリアで過去最高になっていて、フランスでは日本酒を提供する店が増えています。

フランス人バイヤー

「日本酒はフランス料理とも相性抜群ですし、とても面白いお酒です」

「日本酒は香りが非常に豊かです。（フランス人は）日本文化、とりわけ日本酒が大好きなんです」

こうした状況に加え、トランプ政権が相互関税を発動したことでアメリカでは関税が15%に跳ね上がったこともあり、日本の酒造メーカーのなかではヨーロッパで販路を拡大する動きが広がっています。

福島県『人気酒造』 遊佐勇人さん

「20年前からパリに輸出していますが、昔はそんなこと全然なかったです。パリはやっぱり皆さんすごくお酒に興味を持ってる方が多いので、日本酒の価値をもっと伝えていきたいなと思っています」

この日本酒の見本市、4日からの3日間でおよそ6000人が訪れました。