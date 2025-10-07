「Zoff」とパペットスンスンが初コラボ、スンスンが大好きな“食べ物”がテーマ
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は10月6日、パペットの国＜トゥーホック＞に住むキャラクター・パペットスンスンと初コラボ。アイウェアコレクション「Zoff PUPPET SUNSUN」を発表した。受注予約期間は10月8日11時〜10月26日23時59分。
このコレクションは、パペットスンスンとZoffの初コラボで、スンスンが大好きなパンやドーナツなど“食べ物”をテーマにした全8種のアイウェアを展開。ダイカットメガネ拭きやマスコットクリーナーなどの雑貨もラインアップし、全アイウェアにZoffオリジナルのケースとメガネ拭きが付属する。
受注予約はZoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoff and ST店でスタート。期間は2025年10月8日11時〜10月26日23時59分で、商品出荷は2026年6月の予定。
なお、Zoff エスパル仙台店、Zoff ルミネエスト新宿店、Zoff タカシマヤゲートタワーモール名古屋駅店、Zoff グランフロント大阪店、Zoff 福岡パルコ店では、カプセルトイ（アクリルキーホルダー）を数量限定販売。販売期間は10月8日〜10月26日で、なくなり次第終了。
