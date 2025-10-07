◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前７時８分開始予定）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。４日（同５日）の第１戦を逆転勝ちで制したドジャースは、この日の試合で勝つと、一気に２連勝で突破へ王手をかけることになる。大谷には９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦以来３試合ぶりの本塁打に期待がかかる。

２日前の４日（同５日）の第１戦では先発登板した大谷。自身のポストシーズン初登板で２回に３点を失って先制点を与えたが、３回以降は立ち直って６回３安打３失点と踏ん張った。すると６回にＥ・ヘルナンデスの左翼線への２点適時二塁打で１点差に迫り、７回にＴ・ヘルナンデスの中堅右への３ランで一気に逆転。大谷は勝利投手になり、２点リードの９回を無失点で締めくくった佐々木朗希投手（２３）にはセーブがついた。

１日の休養日を挟んで迎えるこの日は、ドジャースがブレーク・スネル投手（３２）、フィリーズがヘスス・ルサルド投手（２８）と両左腕が先発。ルサルドは今季チーム最多の１５勝（７敗）を挙げており、大谷も通算１４打数２安打の打率１割４分３厘と封じられていた。だが、最後の対戦となった９月１７日（同１８日）には４打席目に大谷が右中間へ本塁打。フィリーズの本拠地・シチズンズバンクパークではいまだ本塁打がないが、２９球団目（レッズ以外）の本拠地での本塁打にも期待が持てる。

レッズとのワイルドカードシリーズでは、第１戦で初回先頭弾を放つなど２発を放ち、第２戦でも貴重な適時打を放つと、登板はなかったが、バットで２連勝に大きく貢献。だが、先発登板した地区シリーズ第１戦は４打席連続三振を喫して５打席快音なしの１四球だった。

地区シリーズは５試合制で、３戦先勝。この試合で勝てば２勝０敗となり、一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけることになる。第３戦は移動日を挟んで８日（同９日）にドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われ、山本由伸投手（２７）が先発予定。ドジャースは９日（同１０日）の第４戦にグラスノーが先発する見込みで、２勝２敗で第５戦にもつれた場合は、１１日（同１２日）に敵地で中６日の大谷が再び登板する可能性が高い。両チームのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】（先攻）

１（指）大谷翔平、２（遊）ベッツ、３（右）T・ヘルナンデス、４（一）フリーマン、５（二）エドマン、６（左）E・ヘルナンデス、７（三）ロハス、８（中）パヘス、９（捕）ロートベット、投・スネル＝左

【フィリーズ】（後攻）

１（遊）ターナー、２（指）シュワバー、３（一）ハーパー、４（三）ボーム、５（捕）リアルミュート、６（右）カステラノス、７（二）ソーサ、８（中）マーシュ、９（左）ケンプ、投・ルサルド＝左