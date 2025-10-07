食べて納得。ウー・ウェンさんのあえての鶏胸で作る『チンジャオロースー』が想像以上

鶏むね肉で青椒肉絲（チンジャオロース）？と驚くなかれ！

下ゆでいらずの鶏肉はしっとりやわらか、ピーマンは白いわたを取ることでシャキシャキ感が際立ちます。食べて納得、想像以上においしい本格派の一皿です。

『鶏肉のチンジャオロース』のレシピ

材料（2人分）

ピーマン……4個（約160g）

鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g）

〈鶏肉の下味〉

粗びき黒こしょう……少々

酒……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

にんにくのすりおろし……1かけ分

片栗粉……小さじ1

〈A〉

塩（粒が粗めのもの）……小さじ1/3

粗びき黒こしょう……小さじ1/3

赤唐辛子の輪切り……1本分

油……大さじ1

ごま油……小さじ1/2

作り方

（1）ピーマンは上下を薄く切り落とし、縦に半分に切ってから種を取り除く。白いわたを切り落とし、縦にせん切りにする。鶏肉は繊維にそって大まかに切り分け、横に幅5mmのそぎ切りにしてから細切りにする。

POINT

白いわたまでていねいに切り落とすことで、食感がよくなり、余分な水分が出るのを抑えられます。

ボールに入れ、〈鶏肉の下味〉の材料を順番に入れてそのつど鶏肉にからめる。 白いわたまでていねいに切り落とすことで、食感がよくなり、余分な水分が出るのを抑えられます。 鶏肉は細く切るので、ゆでずに下味をつけてOK。

POINT

鶏肉は細く切るので、ゆでずに下味をつけてOK。

（2）フライパンに油を入れて強めの中火にかけ、すぐに鶏肉を入れる。弱めの中火にし、全体に油がなじむまで炒めたら、ピーマンを加え、香りが立つまで炒める。〈A〉を順に加えて全体にからめる。火を止め、ごま油を加えてさっと混ぜる。

鶏むね肉でお財布にもやさしいのも魅力。いつもとひと味違うチンジャオロースに、気づけば夢中になる予感です。

シャッキシャキのピーマンは、無限に食べられちゃいますよ！

教えてくれたのは……ウー・ウェンさん

1990年に中国・北京より来日、母や祖母の味を受け継いだ北京の家庭料理や、その根本の考え方が滲み出すレシピや著書に多くのファン、支持者を生み、今や料理研究家という枠を超えた影響力を持つ。「ウー・ウェンの100gで作る北京小麦粉料理」・「ウー・ウェンの炒めもの」（いずれも高橋書店）、「料理の意味のとその手立て」（タブレ）、「本当に大事なことはほんの少し」（大和書房）など。

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）