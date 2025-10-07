ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が６日のフィリーズとの地区シリーズ第２戦を前にオンライン取材に応じ、第１戦で４三振を喫した大谷翔平投手（３１）に対して「心配はない」と変わらぬ信頼を寄せた。佐々木朗希投手（２３）については抑えでの起用が基本線となることを明かした。また、ア・リーグの地区シリーズ第２戦が行われ、ブルージェイズがヤンキースに勝って２連勝、マリナーズはタイガースを下して１勝１敗のタイに持ち込んだ。

信頼は揺るぎない。４日のフィリーズとの地区シリーズ第１戦で６回３失点と踏ん張り、ポストシーズン初勝利を手にした一方で、打者としては自己ワーストの４三振を喫した大谷。本来の打撃が影を潜めたが、第２戦に向けてロバーツ監督は「心配ない」と言い切った。

大谷は第１打席から４打席連続三振の後、九回の第５打席ではバントの構えやタイム要求など、佐々木の登板準備時間を稼ぐために好アシストをみせ、四球で出塁したが、見せ場をつくることはできなかった。

指揮官は大谷の５打席を振り返り、「（先発の）サンチェスはシンカーとチェンジアップがすごく良かった」と、大谷を翻ろうした相手左腕を絶賛。その上でスイングについて「ゾーンから外れる球を追いかけ、逆にストライクを見逃していた。かみ合っていなかった感じだった」と評し、「心配ない。明日の第２戦は良くなると思う」と修正に期待を寄せた。

９月３０日のレッズとの第１戦で２本塁打を放ち、翌日の第２戦でも右前適時打を記録するなど、ワイルドカードシリーズの２試合は計９打数３安打、２本塁打、４打点と存在感を示した。状態は決して悪くない。フィリーズの第２戦先発は、９月１７日の前回対戦時に５１号ソロを放った左腕ルサルド。再びアーチをたたき込み、地区シリーズ突破に王手をかける。