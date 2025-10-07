ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が６日のフィリーズとの地区シリーズ第２戦を前にオンライン取材に応じ、第１戦で４三振を喫した大谷翔平投手（３１）に対して「心配はない」と変わらぬ信頼を寄せた。佐々木朗希投手（２３）については抑えでの起用が基本線となることを明かした。また、ア・リーグの地区シリーズ第２戦が行われ、ブルージェイズがヤンキースに勝って２連勝、マリナーズはタイガースを下して１勝１敗のタイに持ち込んだ。

ロバーツ監督は、４日の地区シリーズ第１戦で日米通じて初セーブを挙げた佐々木についても言及。報道陣から「彼をクローザーと呼んでもいいですか」と問われ、答えにちゅうちょしながらも「彼はその役割を勝ち取ったと思う」と、『守護神・佐々木』を認める発言をした。

佐々木は右肩痛から復帰後は中継ぎとしてレギュラーシーズン２試合、ポストシーズン２試合で防御率０・００と好調を維持している。

指揮官は今後も抑え役を託す意向を明かした一方で、「ただ、九回に固定するのは避けたい。（左の好打者が並ぶフィリーズの）打線の構成を考えると、八回に彼を使う方がベストな場面も出てくるかもしれない」と説明。その上で「彼が最も信頼できるリリーフの一人だということは間違いない」と高い信頼を口にした。