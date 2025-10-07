日経225先物：7日2時＝500円高、4万8690円
7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円高の4万8690円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては745.24円高。出来高は1万6473枚となっている。
TOPIX先物期近は3263.5ポイントと前日比26.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.44ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48690 +500 16473
日経225mini 48690 +500 212361
TOPIX先物 3263.5 +26.5 17775
JPX日経400先物 29435 +190 1619
グロース指数先物 750 +2 938
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
