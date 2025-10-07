　7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円高の4万8690円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては745.24円高。出来高は1万6473枚となっている。

　TOPIX先物期近は3263.5ポイントと前日比26.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.44ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48690　　　　　+500　　　 16473
日経225mini 　　　　　　 48690　　　　　+500　　　212361
TOPIX先物 　　　　　　　3263.5　　　　 +26.5　　　 17775
JPX日経400先物　　　　　 29435　　　　　+190　　　　1619
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　+2　　　　 938
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース