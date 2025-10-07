ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１２６ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間12:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 46632.11（-126.17 -0.27%）
ナスダック 22924.12（+143.61 +0.63%）
CME日経平均先物 48715（大証終比：+525 +1.08%）
欧州株式6日GMT16:14
英FT100 9479.14（-12.11 -0.13%）
独DAX 24378.29（-0.51 0.00%）
仏CAC40 7971.78（-109.76 -1.36%）
米国債利回り
2年債 3.592（+0.017）
10年債 4.156（+0.037）
30年債 4.753（+0.041）
期待インフレ率 2.348（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（+0.021）
英 国 4.736（+0.046）
カナダ 3.216（+0.029）
豪 州 4.333（0.000）
日 本 1.682（+0.025）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.87（+0.99 +1.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3986.30（+77.40 +1.98%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝124925.06（+2160.48 +1.76%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1874万6255（+324202 +1.76%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
