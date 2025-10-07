NY株式6日（NY時間12:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　46632.11（-126.17　-0.27%）
ナスダック　　　22924.12（+143.61　+0.63%）
CME日経平均先物　48715（大証終比：+525　+1.08%）

欧州株式6日GMT16:14
英FT100　 9479.14（-12.11　-0.13%）
独DAX　 24378.29（-0.51　0.00%）
仏CAC40　 7971.78（-109.76　-1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.592（+0.017）
10年債　 　4.156（+0.037）
30年債　 　4.753（+0.041）
期待インフレ率　 　2.348（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（+0.021）
英　国　　4.736（+0.046）
カナダ　　3.216（+0.029）
豪　州　　4.333（0.000）
日　本　　1.682（+0.025）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.87（+0.99　+1.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3986.30（+77.40　+1.98%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝124925.06（+2160.48　+1.76%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1874万6255（+324202　+1.76%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ