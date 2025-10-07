Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬Áö¤ë¡¢¶«¤Ö¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤¦¡ª¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·ー¥º¥ó5¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÌÌÇò¤µ
¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬Áö¤ë¡ª¡¡¶«¤Ö¡ª¡¡²Î¤¦¡ª
»²¹Í¡§¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÙÂô¸ýÌ÷»Ò¡ß²£»³Íµ¤¬À¸¤à²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¡¡¿·¾Ï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý
¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÁÛÁü°Ê¾å¤ËÌÌÇò¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¡£2010Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥êー¥º¤Ïº£ºî¤Ç¥·ー¥º¥ó5¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥·ー¥º¥ó1¡¦2¤Ï¾å¸ÍºÌ¡¢¥·ー¥º¥ó3¡¦4¤ÏÂôÂ¼°ì¼ù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¼ç±é¤òÄ¥¤ë¤Î¤¬¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â¥·ー¥º¥ó2¤«¤é¥·ー¥º¥ó4¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿²£»³Íµ¤ò½ü¤¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬°ì¿·¡£µÓËÜ¡¦±é½Ð¥Áー¥à¤â¿·¤¿¤ÊºÂÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤Ï²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëºÝ¤Î¥Î¥¤¥º²èÌÌ¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤«¤Ï¿·¤¿¤Ê¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÎÍ×ÁÇ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜ¤ò±é¤¸¤ëÂô¸ýÌ÷»Ò¤À¤í¤¦¡£
¡¡Âô¸ý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êºç¥Þ¥ê¥³¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£°Î¶È¤¹¤®¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£Âô¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ç¤Î¼ç±é¤¬¡È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤é¤ì¤¿¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤À¡£
¡¡Âô¸ý¤¬±é¤¸¤ëÆóµÜ¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊDICT¡Ë¤ÇÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë·º»ö¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥Æ¥í¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÀ³Ê¤ÎÆóµÜ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ëDICT¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡¢µ²±ÎÏ¤Ë¤¹¤°¤ì¡¢¿Í´Ö´Ñ»¡¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«¤é¾ðÊó¤ò½¦¤¦¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤Î·¤¤È»ö·ï¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿²ø¤·¤¤ÀÄÇ¯¤Î»Ñ·Á¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿µ²±ÎÏ¤È´Ñ»¡ÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆóµÜ¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤¬¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¿Ì¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï·º»ö¤¿¤Á¤âÊ¿µ¤¤Ç¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¾Â¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼Ô¸ÀÍÕ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤ËÇ¯ÇÛ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¼«Á³¤È¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥µー¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓËÜ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ËÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»Àä¶«¡£ÁÜºº¤Î¤¿¤á¤Ë³¹¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î°ì°÷¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹â»³Ï¡¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤ÇÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¡¢»×¤¤¤¤äVaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âô¸ýÌ÷»Ò¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»³Æâ¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖºùÌÚÀô¡×¤ÎÌ¾Á°¡£»³Æâ¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·ー¥º¥ó1¡¦2¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ºùÌÚ¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤Èº£¤Ç¤â·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÁÆ¬¤Î±ÇÁü¡£»þ¤Ï1Ç¯¸å¤Î2026Ç¯¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍý¡Ê¥¿¥¤¥à¥êー¤¹¤®¤ë¡ª¡Ë¡¦¶ÍÃ«°É»Ò¡ÊÈÄÃ«Í³²Æ¡Ë¤ò¸î±Ò¤¹¤ëÆóµÜ¤Ï¡¢³¤³°¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î»Ø¼¨Ìò¤Î¥¢¥¸¥È¤ËÀøÆþ¡£Âç¿Ã¤ÎÌ¼¡¦¥«¥Ê¡ÊÇòËÜºÌÆà¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¢¥¸¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¸Â¼°¤ÎÇúÃÆ¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤¤À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê½÷À¤é¤·¤¥â¥ó¥¿ー¥¸¥å¡£¤³¤Î±ÇÁü¤¬¸å¤ËÊª¸ì¤ÎÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯¡¢Ä©Àï¤Î¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë¡¡