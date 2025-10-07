大リーグの地区シリーズ（5回戦制）で先勝したドジャースは5日（日本時間6日）、敵地シチズンズバンク・パークで非公開練習を行った。デーブ・ロバーツ監督（53）はオンライン会見で、第1戦で日米通じて初セーブを記録した佐々木朗希投手（23）を救援陣のエースに指名。9回にこだわらず終盤の相手打線の主軸を封じる「ジョーカー」として起用する意向を示した。

完全アウェーの状況での逆転勝利から一夜明け、ポストシーズン（PS）進出球団の全選手が着用する「BUILT FOR FALL（秋のために積み上げてきた）」と胸に記されたドジャーブルーのパーカ姿のロバーツ監督は、自信に満ちあふれた表情を浮かべた。

米メディアから「佐々木をもうクローザーと呼んでいいか？」と問われると「その地位を勝ち取ったと思う」と断言した。一方、柔軟な起用法も視野に入れる。「9回だけに固定するという形にはしたくない。8回に最も重要な局面がくることもある。彼は最も重要な場面で使う救援投手の一人だ」と続けた。

4日のフィリーズとの地区シリーズ初戦で、5―3の9回から登板。最速101マイル（約162・5キロ）の直球とスプリットを軸にした11球で6番打者からを1安打無失点に封じ、日米通じて初セーブを挙げた。

既にレギュラーシーズン最終盤に中1日での救援登板を経験済み。ロバーツ監督は、中1日で迎える6日（日本時間7日午前7時8分開始）の第2戦でも佐々木を起用できると説明し「どんな状況下でも感情をコントロールできている」と期待した。勝てば突破に王手。次回は初めて走者を置いた場面での登板も想定され、“最強のジョーカー”として4日に対戦のなかった本塁打王シュワバー、MVP2度のハーパー、首位打者ターナーら上位打線にぶつける可能性もありそうだ。

チームは敵地で非公開練習を行った。球団公式インスタグラムでは佐々木の他に山本、カーショー、ベッツ、フリーマンら主軸がキャッチボールやフリー打撃で汗を流す映像が公開された。指揮官は4日の初戦で救援登板したグラスノーが、第2戦以降は先発調整に戻り、9日（同10日）の第4戦で先発起用することを明言した。

そんな状況で佐々木にかかる期待は大きい。7日（同8日）が移動日で、第3戦は再び中1日での8日（同9日）と、救援がまだ不慣れな佐々木でもフル回転できる条件はそろっている。いざ頂点へ、「令和の怪物」がここ一番でマウンドに君臨する。（柳原 直之）