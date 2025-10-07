フランスのルコルニュ首相は6日、組閣後わずか14時間で辞表を提出し、受理された。就任1か月を待たずの辞任で史上最短となる。去年1月以降フランスでは、5人の首相の辞任が相次ぐ異常事態が続いており、危機の出口は見えない。前代未聞の政治危機に突入したフランス政局の背景にあるものは。（NNNパリ支局 佐藤篤志）

■年金改革で国民の怒りに火

政権の不安定化が加速したのは、2023年の年金改革である。当時のボルヌ首相は、下院での過半数の支持を得られず、議会での採決なしの採択という強硬手段に訴えた。この改革は、年金支給開始年齢を62歳から64歳に引き上げる不人気なもので、強権的な採択の手法も相まって、国民の大きな怒りを買った。これが、2024年6月のヨーロッパ議会選挙における与党の完敗につながり、マクロン大統領は下院を解散する。

フランスの総選挙では、マリーヌ・ルペン氏率いる極右「国民連合」の勝利を阻止するため、「極右包囲網」と呼ばれる選挙協力が行われた。その結果として、年金改革の見直しを訴える左派連合が第一勢力に躍り出る。しかし、どの勢力も単独過半数を獲得できず、大統領の中道連合、左派連合、そして国民連合の3つの主要勢力が互いに譲らずにらみ合う、完全な「三つ巴」議会が誕生した。これにより、フランスの政治は身動きが取れない状態に陥っている。

■膨らむ財政赤字

相次ぐ首相交代の背景にあるのが、フランスの財政赤字問題である。コロナ禍での大規模な財政出動がたたり、2024年の財政赤字はGDP比5.8％で、ユーロ圏で最悪の水準となった。2025年第一四半期末での、公的債務残高は、およそ3兆3500億ユーロ、GDP比でコロナ前の98％から114%にまで上昇した。米大手格付け会社「フィッチ・レーティングス」 は9月、政治的対立による財政再建の不確実性を理由に、フランス国債をAA-からA＋に格下げ。市場の圧力は、日増しに強まっている。

■裏目に出続けるマクロン大統領の首相任命

マクロン大統領は、選挙で大敗を喫したにもかかわらず、第一勢力である左派連合からの首相任命を拒否。自分に近い勢力から首相を指名し、極右と極左を除いた中道政権の樹立を模索した。しかしこの戦略は、反発を買い、完全に裏目に出ている。

その結果、政権基盤は非常に不安定となり、首相の辞任が相次ぐ異常事態となっている。去年9月に任命されたバルニエ元首相は内閣不信任により3か月で失脚。そのあとを担ったバイル元首相も、緊縮財政予算案への支持を求めて、自ら信任投票を仕掛けたが否決され、あえなく今年9月に辞任。その直後に任命されたルコルニュ首相もまた、各勢力との協議に失敗し、組閣から半日で辞任を決めた。来年度予算も成立のめどが立たない事態に陥っている。

■過去にあった体制的危機

解散・総選挙によって状況を打開することも考えられるが、マクロン大統領にとっては、極右の伸長を招く可能性が高い上に、三つ巴の状況が解消される保証もないため、好ましい選択肢ではない。

この混乱は、1958年に崩壊した第4共和政の末期と似ている。当時、議会内が多極化し、不安定な政権運営が長く続いていた。そこで、「救国の英雄」であるシャルル・ド・ゴール将軍が、強力な大統領権限を柱とする現在の第5共和政を樹立し、政治の安定を取り戻した。しかし、現在は、まさにこの強い権力が、国民からの反発を招いている。フランスの政治体制そのものが岐路に立たされていることを示唆している。

■懸念される国際関係への影響

ドイツとともにEUを率いる大国フランスの内政の混乱は、国際社会にも大きな影を落とす。特に、ウクライナへの長期的な軍事・財政支援が、国内の政治対立によって滞る可能性も懸念される。フランスの政治危機は、欧州全体の安定と結束を揺るがしかねない、重大な局面を迎えている。