【2025年10月7日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2025年10月7日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆☆☆あなたの魅力や長所が、まっすぐ周りに伝わる嬉しい日！尊敬の言葉や褒め言葉をもらえる可能性も大です。大切なのは、あなたから笑顔を向けたり、人に手を差し伸べたりすること。そして、誰に対しても同じ態度で接してください。
恋愛運：☆☆☆☆出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友達や知り合いに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。
金運：☆☆☆今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。
仕事運：☆☆☆今ある知識だけで仕事を進めるのではなく、｢もっと知ろう｣という姿勢を持つといい日。そして、興味が湧いたことは、とことん調べたり周りに教えてもらったりしてください。グンと実力UPできます。お礼は丁寧に伝えるのもポイント。
健康運：☆☆☆少しくらいなら費用がかかっても、健康と体づくりのためなら投資もよい日です。例えば友人にジムに誘われるなど、「どうせ続かないし、いいや」と断っていたことにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ラッキーアイテム：スニーカー
ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆☆☆たとえ悪い状況の中でも「何とかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、何も怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。
恋愛運：☆☆☆自分では気づいていないことを、友達や知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。
金運：☆☆☆あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付き合いに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。
仕事運：☆☆どんな状態からも、よりよい方法を思いつくことができる仕事運です。順調なことはさらに順調に進めるアイデアを、失敗はそれを生かす方法を思いつくでしょう。考えついたら、すぐに実行することで大きく成長でき、評価もUPします！
健康運：☆☆☆☆☆非常に気持ちがリラックスしています。落ち着いた気持ちで物事を判断でき、細かい気配りから同僚からの評判も高くなるでしょう。チームでの行動ではリーダーシップを発揮でき、雰囲気の良いチームとなるでしょう。
ラッキーアイテム：扇子
ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆☆☆たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうな嬉しい日。また、あなたも周りの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。
恋愛運：☆☆☆☆すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずに周りの人に伝えて。恋の味方が誰なのか、すぐに分かるはず。
金運：☆☆☆☆☆自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付き合っているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！
仕事運：☆☆☆｢ここまでしてもらっていいのだろうか？｣と思うほどに大きな協力をしてもらえそうな日です！時間や労力をかけてもらうことだけでなく、考えを理解してくれたことにたっぷりと感謝して。さらに強い協力関係を築いていけます。
健康運：☆☆☆食欲をコントロールできずにいつもより食べ過ぎてしまいそう。小腹が空いたらこまめにおやつを食べるとよいでしょう。我慢をしてしまうと余計にドカ食いをしてしまい、肥満の元になってしまいそうです。
ラッキーアイテム：ゴールドアクセ
ラッキーカラー：ホワイト
<4位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆☆服や食べ物は流行などを気にせず、あなたの好きなものを選んでください。また「これが好き」「こう思う」という発言にも、自信を持って◎。あなた自身が自分らしいと感じる姿を出すことで、嬉しい情報や話が舞い込んできそうです。
恋愛運：☆☆☆☆嬉しいことがありそうな恋愛運の日！ごく自然に楽しい会話ができて、恋の相手との関係がグッと前進するかも。出会いは、友達のサポートをするつもりでいると、あなた自身にも嬉しい出会いがありそうです。復縁にも自信を持って動いて。
金運：☆☆☆しばらく疎遠になっていた人と話していると、収入UPにつながる話題が盛り上がりそうな運気。誰かを紹介したいと言われたら、すぐにいい返事をして日程を調整しましょう！スピーディーに動くほど、最高の金運が生かされます。
仕事運：☆☆☆☆☆一緒に働く仲間が｢かゆいところに手が届く！｣と、喜んでくれそうなサポートができる運気です。喜ばれますし、能力を認めてもらうこともできるはず。ただ、自分の都合や仕事を優先する場面も作るのが、ストレスを溜めないポイント。
健康運：☆☆☆☆気力に溢れ、やる気に満ちる日。今日は少しくらいの無理なら問題ありません。大きな仕事や、部屋の掃除など一気に片付くでしょう。但し食事だけはしっかり摂り、今日の活力を維持できるよう努めてください。
ラッキーアイテム：ハンドクリーム
ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。
恋愛運：☆恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友達とおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。
金運：☆☆☆ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。
仕事運：☆☆☆☆予定よりも、はるかに多くの仕事をこなすことになりそうな運気。計画通りに進めることには、こだわらないで。それよりも、健康第一でOK。特に、食事は落ち着いてゆっくりと食べることで、仕事もすんなりと進んでいきます。
健康運：☆急に仕事が増え、今日は多忙を極めるでしょう。また、仕事に極度のストレスを感じ、イライラがピークに達してしまいそうです。早めに帰宅し、大好きな趣味に没頭するなど、今日のストレスを発散するようにしましょう。
ラッキーアイテム：絆創膏
ラッキーカラー：ネイビー
<6位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆自分なりの考えがあることや、好きで取り組んでいることについて、今日は信念を貫いていきましょう。一般論やほかの人の考えは気にしないでください。あなたのやり方を貫けば、理解者が増えたり、嬉しい情報が入ってくるでしょう。
恋愛運：☆☆☆「まぁ、こだわらなくてもいいか」と考えると、恋の進展が遅くなったり、魅力がダウンしてしまったりする日。恋の相手と衝突したら「ここは譲れない」とキッパリ言って話を切り上げて。今日のところは、それ以上話さないのが得策です。
金運：☆☆☆☆ほんの小さな金額でできることでも、ウキウキ感や満足感を得ることができる日です。普段より少し高価な食材を使ってみたり、ランチにデザートもつけてみたりと、生活に密着した部分での出費で自分を満たすといいでしょう。
仕事運：☆☆☆得意なことはさらに上手に！苦手なことはスイスイ克服！そんな嬉しい仕事運の日です。少しでも疑問に感じたこと、誰かのスキルが羨ましいと感じたことは、どんどん話題にして。喜んで教えてもらえて、グングン吸収できます。
健康運：☆☆今日は自分へ小さなご褒美をあげてみてはいかがでしょう。例えば、ワンランク上の食事などがよいでしょう。リッチな食事にパワーがよみがえり、大きな仕事を成し遂げる力を付けることができるでしょう。
ラッキーアイテム：色えんぴつ
ラッキーカラー：カーキ
<7位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆幸運をもたらすインスピレーションに恵まれる日！ふとひらめいた場所に足を運んだり、気になったことの情報を調べたり、顔を思い出した人に連絡をとってみたりして。今後の毎日がさらに楽しくなるためのヒントを発見できそうです。
恋愛運：☆☆☆☆☆お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友達や同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。
金運：☆☆知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。
仕事運：☆☆集中すべきときは一気にハイスピードで仕事を進める、これができると、能力を存分に発揮して質の高い仕事ができる運気です。そのためにも休憩中のおやつや食事など、リラックスするときの楽しみを作るといいでしょう。
健康運：☆☆☆今日は体を動かすよりも、読書をするほうがよい日です。自分で考える以上に体調が優れないでしょう。今日のうちに気になるダイエット法やトレーニングを頭に入れ、明日からの活動を精力的に行えるようにしましょう。
ラッキーアイテム：安眠グッズ
ラッキーカラー：インディゴブルー
<8位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家の中で毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。
恋愛運：☆☆☆☆「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気が合って、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。
金運：☆☆収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。
仕事運：☆☆スイスイ仕事をこなしていける運気の日です。快適に働くことができるはず。大切なのは気を抜かないこと！｢どんなに慣れている仕事でも、丁寧に慎重に｣と、心がけていてください。すると、結果的には効率よくミスなく1日を過ごせます。
健康運：☆☆☆☆今日は食事にお金をかけるのが幸運の鍵。コラーゲンなどを含んだ肌に良い素材や、うなぎなど元気になる食材を食べると今まで以上に健康運がアップします。特に旬の素材を使った料理は、パワーの源になるでしょう。
ラッキーアイテム：ブレスレット
ラッキーカラー：ブラック
<9位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。
恋愛運：☆☆☆☆趣味や遊びのグループの中の誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。
金運：☆☆☆親しい友達や家族、毎日のように顔を合わせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。
仕事運：☆☆話が脱線したときや休憩中など、雑談の中から仕事が大きく発展するアイデアが生まれる可能性がある日！今日は｢無駄なく効率的に｣と、考えるのはNG。人と楽しく関わることが、お互いの活躍がより大きくなる種まきだと思って。
健康運：☆☆☆☆☆スポーツで汗を流すことが健康運アップのカギです。今日は激しいスポーツにチャレンジしても、疲れが残らず、人一倍楽しむことができそうです。また、今まで以上に仲間意識が芽生え、今後の活動もアクティブになりそうです。
ラッキーアイテム：指輪
ラッキーカラー：シーグリーン
<10位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆今日は、1つのことに集中するよりも「あれもこれも」と広く浅くいろんなことをしてみて。そのほうが、順調に進みやすい運気です。優先順位や取り組む時間は、深く考えずに直感で決めてしまうのが充実感を深めるポイント。
恋愛運：☆☆あなたを想う人のアプローチがこれまでよりも強くなって、対応に困ってしまうかもしれません。ただ今日は、何もしなくてOK。特に、中途半端な優しさを見せるのはNGです。一方、好きな人には思い切り優しくすると接近の可能性アリ。
金運：☆☆☆☆｢いつもありがとう｣という気持ちを伝えるために、お金を使うといい日です！真心が伝わるだけでなく、これまでよりも大きなお金と繋がるための人脈が生まれる可能性大。また、自分への小さなご褒美も、さらなる金運UPの後押しに。
仕事運：☆☆☆☆☆あなたがどうしても断れないような言い回しや方法で、頼み事をしてくる人がいるかもしれません。それをすべて飲み込んでしまうと、ストレスになりそう。一部だけを引き受けたり、ほかのアイデアを提示したりと、負担を減らしてみると〇。
健康運：☆☆仕事に集中できず、周囲に迷惑をかけるようなきまぐれな行動を起こしてしまいそうです。体調も安定せず、体の重さを感じることもあるでしょう。今日は早めに仕事を切り上げ、自宅でじっくりと疲れを癒やすようにしましょう。
ラッキーアイテム：ポラロイド
ラッキーカラー：ブルーグレイ
<11位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆今日のあなたは、人に対してとても優しくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。
恋愛運：☆☆出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！
金運：☆予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。
仕事運：☆自分の仕事を進めるよりも、周りの人の手伝いをすることを優先しよう、そう思って働くと、平和に過ごせる運気の日です。今日、周りといい関係を築いていくことが、今後の成果につながるのだと考えるといいでしょう。
健康運：☆☆今まで平気だったことも急に後先が気になり、不安になってしまうことがあるでしょう。精神的に疲れが溜まっているのかもしれません。深呼吸やストレッチなど、その場でできるリラックスをこまめに実践してみてはいかがでしょう。
ラッキーアイテム：カットソー
ラッキーカラー：ベージュ
<12位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆ちょっとしたことで悲しくなったり感激したりと、感情の動きが激しい日。一方で、いろんな発想が湧く運気でもあります。自分の中で想像を広げたり深めたりして、人に話さないようにすれば、浮かんだアイデアを生かしやすくなるはず。
恋愛運：☆☆☆☆☆複数の人があなたに接近してきて、選ぶ立場になるかも。出会いの場では、すぐに「この人」と決めてしまわないことがポイント。また、オシャレが運気も魅力もUPするカギに。恋の相手の好みより、自分が好きなものを優先して。
金運：☆☆☆☆ほかの人の意見は、今日はあまり気にしないで。｢買うべきだ｣と思ったものには、お金を使ってOKです。反対に、節約するべきだと感じた部分は、きっちりと締めましょう。お金の実力も運気もグンとアップします！
仕事運：☆☆☆☆予定外のことが起きて、計画通りに進まない仕事があるかもしれない日。ただ、不機嫌な表情をしてしまうと、さらにペースダウンの可能性が…。穏やかな表情をキープしてください。また、周りには状況を正直に打ち明けるのが〇。
健康運：☆☆☆緊張から肩に力が入り過ぎてしまいます。周囲が見えにくくなってつまらないミスをしてしまうかもしれません。今日はリラックスすることを心がけてみてください。それでも緊張をするようならストレッチなど体をほぐすのが良いでしょう。
ラッキーアイテム：ミントタブレット
ラッキーカラー：オレンジ
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
