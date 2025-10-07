【今日の献立】2025年10月7日(火)「エビのチーズフリッター」
ひと手間かけて、美味しい揚げ物のメインにサラダと和風デザートの献立です。
【主菜】エビのチーズフリッター
ひと手間かけてフリッターの衣を作ります。チーズの風味が何とも言えない美味しさです。
調理時間：20分
カロリー：334Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）エビ (大)8~10尾 塩 少々
酒 大さじ1
＜衣＞
卵白 1個分
卵黄 1個分
炭酸水 50ml
酢 小さじ1
粉チーズ 大さじ2
小麦粉 1/4カップ
揚げ油 適量 塩 少々
サラダ菜 2~4枚
レモン (くし切り)2個
【下準備】エビは殻と背ワタを取り除いて塩水で洗い、水気を拭き取って酒をからめる。 揚げ油を160℃に予熱し始める。
【作り方】1. ＜衣＞を作る。ボウルに卵白を入れ、泡立て器でしっかり泡立てる。その他の＜衣＞の材料を加え、ゴムベラに持ち替えてサックリ混ぜる。
2. エビの汁気をキッチンペーパーなどで押さえ、(1)の＜衣＞に通し、160℃の揚げ油でカラッと揚げ、油をきる。
箸で入れにくければスプーンですくって入れて下さい。
3. 器にサラダ菜と盛り合わせ、塩を振ってレモンを添える。
【副菜】秋のサラダ
シンプルなドレッシングで、秋の素材を美味しく食べられる一品です。
調理時間：15分
カロリー：183Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）サツマイモ 1/2本(150g)
リンゴ 1/2個(150g)
ベビーリーフ 1/2袋
＜ドレッシング＞
プレーンヨーグルト 大さじ1
マヨネーズ 小さじ1
オリーブ油 小さじ1
塩コショウ 少々
【下準備】サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、1cm角に切る。鍋にサツマイモと水を入れ、竹串が刺さる位までゆでる。ザルに上げて水気をきる。
リンゴは皮をむき、芯を取って1cm角に切る。分量外の塩水に放ち、ザルに上げて水気をきる。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. 器にベビーリーフを敷き、サツマイモ、リンゴをのせ、＜ドレッシング＞をかける。
【デザート】ブドウの和風パフェ
ブドウとわらび餅を組み合わせた和風のデザートです。
調理時間：15分
カロリー：482Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ブドウ 10粒
バニラアイス 1カップ
わらび餅 (市販品)150g
ゆで小豆 (缶)適量
【下準備】ブドウの皮をむく。
ブドウは粒が大きい方が皮がむきやすいです。ここではピオーネを使っています。
【作り方】1. 器にバニラアイス、わらび餅、ブドウを盛り合わせ、ゆで小豆を添える。
お好みで付属のきな粉をかけても美味しいです。