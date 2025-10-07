プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビのチーズフリッター」 「秋のサラダ」 「ブドウの和風パフェ」 の全3品。
ひと手間かけて、美味しい揚げ物のメインにサラダと和風デザートの献立です。

【主菜】エビのチーズフリッター
ひと手間かけてフリッターの衣を作ります。チーズの風味が何とも言えない美味しさです。

調理時間：20分
カロリー：334Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

エビ  (大)8~10尾   塩  少々
  酒  大さじ1
＜衣＞
  卵白  1個分
  卵黄  1個分
  炭酸水  50ml
  酢  小さじ1
  粉チーズ  大さじ2
  小麦粉  1/4カップ
揚げ油  適量 塩  少々
サラダ菜  2~4枚
レモン  (くし切り)2個

【下準備】

エビは殻と背ワタを取り除いて塩水で洗い、水気を拭き取って酒をからめる。 揚げ油を160℃に予熱し始める。

【作り方】

1. ＜衣＞を作る。ボウルに卵白を入れ、泡立て器でしっかり泡立てる。その他の＜衣＞の材料を加え、ゴムベラに持ち替えてサックリ混ぜる。

2. エビの汁気をキッチンペーパーなどで押さえ、(1)の＜衣＞に通し、160℃の揚げ油でカラッと揚げ、油をきる。

箸で入れにくければスプーンですくって入れて下さい。
3. 器にサラダ菜と盛り合わせ、塩を振ってレモンを添える。

【副菜】秋のサラダ
シンプルなドレッシングで、秋の素材を美味しく食べられる一品です。

調理時間：15分
カロリー：183Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

サツマイモ  1/2本(150g)
リンゴ  1/2個(150g)
ベビーリーフ  1/2袋
＜ドレッシング＞
  プレーンヨーグルト  大さじ1
  マヨネーズ  小さじ1
  オリーブ油  小さじ1
  塩コショウ  少々

【下準備】

サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、1cm角に切る。鍋にサツマイモと水を入れ、竹串が刺さる位までゆでる。ザルに上げて水気をきる。

リンゴは皮をむき、芯を取って1cm角に切る。分量外の塩水に放ち、ザルに上げて水気をきる。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 器にベビーリーフを敷き、サツマイモ、リンゴをのせ、＜ドレッシング＞をかける。

【デザート】ブドウの和風パフェ
ブドウとわらび餅を組み合わせた和風のデザートです。

調理時間：15分
カロリー：482Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ブドウ  10粒
バニラアイス  1カップ
わらび餅  (市販品)150g
ゆで小豆  (缶)適量

【下準備】

ブドウの皮をむく。

ブドウは粒が大きい方が皮がむきやすいです。ここではピオーネを使っています。

【作り方】

1. 器にバニラアイス、わらび餅、ブドウを盛り合わせ、ゆで小豆を添える。

お好みで付属のきな粉をかけても美味しいです。