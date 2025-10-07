免疫疾患の治療や予防に新たな道をひらいた大阪大特任教授の坂口志文（しもん）さん（７４）が６日、ノーベル生理学・医学賞に輝いた。

自説が受け入れられない不遇の時代も過ごしたといい、記者会見では、「頑固にやってきたことが今日につながった」と笑顔を見せた。

午後８時、大阪大吹田キャンパス（大阪府吹田市）に設けられた会見場。濃紺のジャケットに青いネクタイを締めた坂口さんが花束を受け取ると、会場は大きな拍手とシャッター音に包まれた。

坂口さんは冒頭、喜びの言葉もそこそこに、受賞決定につながった過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）」の発見や医療への応用の可能性を丁寧に説明。改めて心境を問われると、「この研究が、もう少し発展すればご褒美があると思ったが、この時点で名誉をいただけるのは驚きで光栄です」とかみしめるように語った。

受賞決定を誰に最初に伝えたかと尋ねられると、「長く家内とやってきましたので……」。同じ研究室で招へい教員を務めるなど、研究を長年支えてくれた妻で、医師の教子（のりこ）さん（７１）を思ってはにかんだが、報道陣の質問が研究内容に及ぶと、真剣な表情に変わった。

免疫を抑制する細胞は、１９７０年代には盛んに研究されたが、なかなか存在が裏付けられず、８０年代初めに急速に議論がしぼんだ分野。過去のインタビューでは、当時は論文を発表しても「まだこんな研究をしている人間がいるのかという反応だった」と話していた。

当時を振り返り、坂口さんは「あまり人気のあるアイデアではなく、研究費を稼ぐところで苦労したが、同じ考えを持った世界の人たちを代表しての受賞になったと思う」と語り、同じテーマで研究を続けた仲間を思いやった。

受賞決定を受け、「今何がしたいか」と問われると、坂口さんは「もう少し仕事ができる間は仕事を続けたいと思う」と柔和な笑みを浮かべ、「今までは基礎研究をしてきたが、治療や予防に具体的につながることをやっていきたい。研究分野が進んでいくような寄与ができればと思う」と語った。

免疫がなぜ、時として自分を攻撃するのか。坂口さんにとっては、その疑問が出発点だったという。座右の銘を問われると、「高尚な四字熟語はないが……」と前置きし「一つ一つ」という言葉を自分に言い聞かせて、実験や論文に取り組んできたと振り返った。

「自分で興味があることを大切にしていくと、だんだん形がはっきりしていき、気がついたら面白い境地に達している。そういうことが起きれば、どんな分野でも面白い」。長年の研究生活を通じて学んだ、次世代へのメッセージだ。