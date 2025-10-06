苦労は目に見えてます。「付き合ってはいけない男性」の特徴
「好みのタイプだし…」と、男性の内面を知らずに交際を始めて後悔した経験のある女性は少なくないでしょう。
そこで今回は、「付き合ってはいけない男性」の特徴を紹介。
こういう男性は黒が目に見えているので、分かった時点で恋愛対象から外すべきです。
｜よく嘘をつく
都合が悪いことがあると、すぐに口から出まかせを言ったり、嘘で誤魔化そうとする男性とは絶対に交際をしてはいけません。
そうなれば、後々になって辻褄が合わなくなっていき、簡単に恋愛関係が拗れるのは目に見えています。
｜女性関係でトラブりやすい
女性関係で問題を抱えてばかりの男性も避けるべき。
そういう男性にかかると、「きっと変わってくれる」という期待は一瞬にして打ち砕かれると言っても過言ではありません。
また、下手をすると本気なのは自分だけで、男性にとっては結局遊びだったということもあり得ます。
｜飽きっぽい性格
仕事にしても趣味にしても、何をやっても続かない飽きっぽい性格の男性も交際を避けるべきでしょう。
そういう男性は忍耐力がなく、努力することも苦手なため、ちょっとしたことで気持ちがキレやすいのが特徴。
それは恋愛面でも如実に表れる可能性は高く、少しぶつかっただけで「別れる」と言い出したり、まともな話し合いができなかったりなど、トラブル続きになることは目に見えています。
幸せな恋愛をしていきたいなら、今回紹介した特徴を持つ男性は絶対に避けるべき。
ぜひ彼氏を探す際は、きちんと男性の内面まで観察してくださいね。
