「それ本気じゃない！」男性の“ご都合主義サイン”を見抜く方法
一緒にいるときは優しくて楽しいのに、ふとした瞬間に「私って大事にされてるのかな？」と不安になることってありませんか。そんなモヤモヤの正体は、彼があなたを“本命”ではなく、都合のいい相手として見ているからかも。そこで今回は、男性が本気じゃない女性に見せる“ご都合主義サイン”を紹介します。
連絡してくるのは“気分次第”
昼間は既読すらつかないのに、深夜になると「今なにしてる？」と突然メッセージが届く…。それはあなたを「暇つぶしの相手」として扱っているサインです。本気の相手なら、忙しくても一言だけでも日中に連絡をくれるもの。彼のLINEのタイミングに本音が表れます。
デートが“急な呼び出し”ばかり
「今日会える？」といった直前の誘いばかり続くなら要注意。あなたとの時間を大切にしたい気持ちがあるなら、事前に予定を立ててくれるはずです。急な誘いばかりの関係は、残念ながら彼にとってあなたが“優先順位の低い存在”になっている証拠なのでしょう。
会話の話題が“浅くて自分中心”
会話していても、自分の愚痴やその日の出来事ばかりで、あなたの話を深掘りしてこない。さらに、自分の家族や夢、将来のことを話そうとしない。そんな男性は本気で距離を縮めたいと思っていない可能性が高いです。本命に対しては「もっと知ってほしい」という気持ちが会話中も自然にあふれてくるものだからです。
思い当たるサインがいくつもあるなら、その彼は“ご都合主義男子”の可能性大。モヤモヤしたまま時間を使うより、あなたを大切に扱ってくれる人に心を向けたほうが、きっともっと幸せに近づけますよ。
