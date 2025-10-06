効率よく腹筋＆体幹を鍛える！１日１分【理想のぺたんこお腹に近づく】簡単ポーズ
「腹筋運動が苦手で続かない」「短時間でお腹を引き締めたい」という人におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【アルダ・ナーヴァアーサナ】。股関節を曲げた姿勢でキープするだけのシンプルなポーズですが、「腹直筋」や「腸腰筋」をしっかり刺激でき、体幹の強化にもつながるのが魅力です。習慣化すれば理想のぺたんこお腹がグッと近づけます。
アルダ・ナーヴァアーサナ
（１）床に体育座りをして、両手をそれぞれふくらはぎに置く
（２）ゆっくり両脚を上げていく
▲脚を上げる際はお腹に意識を向け、お腹から引き上げるイメージです
（３）ひざ下が床と平行になるまで上げたらゆっくりと両腕を前に伸ばし、この状態でゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹と背中をまっすぐ伸ばした状態で行うこと」がポイント。両脚を上げるときに勢いをつけてしまうと重心がお尻側にいってしまって体勢が崩れてしまうので、両脚はゆっくり上げることを心がけて実践してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞