キープなら絶対しません。男性が本命の女性にしか「しないこと」
いい感じでお付き合いが続いている男性がいても、「好き」「愛してる」といったセリフを言ってもらえないと、このまま関係を続けていて良いのか判断に悩むところです。
そこで今回は、男性が本命の女性にしか「しないこと」を紹介。もし当てはまるなら、あなたは絶対に本命でしょう。
｜いつも優しくて、いつも気遣ってくれる
あなたがどんな態度をしても、どんなムチャなお願いしても、イラッとせずにすべて優しく受け止めてくれるなら、きっとその男性なりの本命サイン。
また、男性は本命の女性のことがいつも気がかり。 女性の表情や態度がいつもと少し違うだけで「疲れているのかな？」「嫌なことがあったのかな？」と心配してしまいます。 そして、何か気分転換になるようなことを提案してきたり、「何か自分にできることがない？」と気遣ってくれるはずです。
このように男性は本命女性に対して「支えてあげたい」「喜ばせてあげたい」ど、女性の気持ちを満足させられるよう大きな包容力を持って接してくれるでしょう。一方、キープの女性に対して男性は自己中な接し方がほとんどなので、ぜひ男性の優しさや気遣いに注目して判断してみてくださいね。
