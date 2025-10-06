彼の“束縛サイン”に疲れたら。恋を長続きさせる３つの対処法
「誰と会ってたの？」「どうして既読つかないの？」。そんな彼の言葉に、愛されているはずなのに息苦しさを感じたことありませんか？そんな風に束縛しがちな男性は不安や独占欲が強く、ちょっとしたことでも敏感に反応しがち。そこで今回は、そんな彼との関係を壊さずに、心地よい距離感を保つコツを紹介します。
不安の裏にある“愛情”を理解してあげる
束縛する男性は「彼女を失いたくない」という強い思いを抱えています。まずは「私を大切に思ってくれているんだ」と受け止めることが大切。その上で「心配してくれてありがとう」と一度気持ちを肯定してから、自分の考えを伝えると彼も安心してくれるでしょう。
先回りして“安心材料”を与える
逐一報告を強要されるとストレスが溜まるもの。そこで効果的なのは、彼に安心材料を渡すことです。例えば「今日は友達とご飯だけど夜10時には帰るね」と自分から伝えるなど、先回りして共有するだけで、彼の不安をぐっと減らせます。
自分の時間を大切にする姿勢を貫く
いくら彼を安心させたいと思っても、自分の予定や趣味を犠牲にしては心がすり減ります。「この日は私のリフレッシュ時間だから」と線を引き、自分を大切にする姿勢を崩さないことが大切。自立したところを見せることで、彼からも一目置かれる存在になれるでしょう。
束縛気質の男性と付き合うには、彼の不安を理解しつつ、自分の自由も守る“バランス力”がカギ。ぜひ今回挙げたコツをヒントに、お互いに安心できる関係を育てていきましょうね。
