【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月6日〜10月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では相手をコントロールしすぎるようです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
「誰かに一番を取られてしまうなら、戦いたくない」そんな心境になることがあるでしょう。自由奔放に行動を取ることが増えます。仕事や公の場では知らず知らずの内に、周りの人達にプレッシャーを与えたり気を使わせてしまうことがあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手の主張や我儘を押さえつけてしまうようです。それが相手の好みなら問題ないのですが、そうじゃない場合は大事な個性までダメにしてあげないようにしましょう。シングルの方は、ファンのようの親切にしてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに合わせて自分を下げてくれます。
｜時期｜
10月14日 ハッピー ／ 10月15日 周囲と距離をとる
｜ラッキーアイテム｜
アメリカヘアピン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞