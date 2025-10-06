そのアップデートは本当に来るの？

まもなく登場するのでは？ とリニューアルが囁かれているiPad Pro。順当に行けば今年はM5チップ搭載でのアップデートとなると予想されています。

そしてもうひとつ「予想」されているのが、インカメラが2眼になるよ説。

Bloombergのマーク・ガーマン記者は、横向きと縦向きの両方で使いやすくなるように長辺と短辺で合計2つのフロントカメラが搭載されると主張。先日のニュースレターでも、この説を再び発信してるようですね。

となると、単純にチップだけのアップデートではないの…かな？

しかし、現物（らしき）アンボックス動画では？

ところがどっこい。先日、未発表のM5チップ搭載iPad Proのアンボックス動画がYouTubeに投稿されました。

まさか!? 未発表M5チップ iPad Proの開封動画が出ちゃった

出どころは謎ですが、アンボックスされてベンチマークまで測られている、新型らしきiPad Proの動画では、インカメラは変更なしという指摘でした。

うーん…どういうことかしら？ 可能性としてありえるのが…

・フロントカメラは2つある。この動画がフェイク、もしくは開発版モデル ・フロントカメラは2つない。マーク・ガーマン氏の思い違い ・フロントカメラが2つのモデルと1つのモデルが存在する

あたりでしょうか。

どれもありえる話ですけど、個人的には3番目な可能性もありえるかなぁ？ って。皆さん的にはどう？ カメラ2つあると嬉しいですか？ パワー。

