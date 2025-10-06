おいiPad Pro、インカメラは1つなのかい？ 2つなのかい？ どっちなんだい
そのアップデートは本当に来るの？
まもなく登場するのでは？ とリニューアルが囁かれているiPad Pro。順当に行けば今年はM5チップ搭載でのアップデートとなると予想されています。
そしてもうひとつ「予想」されているのが、インカメラが2眼になるよ説。
Bloombergのマーク・ガーマン記者は、横向きと縦向きの両方で使いやすくなるように長辺と短辺で合計2つのフロントカメラが搭載されると主張。先日のニュースレターでも、この説を再び発信してるようですね。
となると、単純にチップだけのアップデートではないの…かな？
しかし、現物（らしき）アンボックス動画では？
ところがどっこい。先日、未発表のM5チップ搭載iPad Proのアンボックス動画がYouTubeに投稿されました。
出どころは謎ですが、アンボックスされてベンチマークまで測られている、新型らしきiPad Proの動画では、インカメラは変更なしという指摘でした。
うーん…どういうことかしら？ 可能性としてありえるのが…
・フロントカメラは2つある。この動画がフェイク、もしくは開発版モデル
・フロントカメラは2つない。マーク・ガーマン氏の思い違い
・フロントカメラが2つのモデルと1つのモデルが存在する
あたりでしょうか。
どれもありえる話ですけど、個人的には3番目な可能性もありえるかなぁ？ って。皆さん的にはどう？ カメラ2つあると嬉しいですか？ パワー。
