【MODEROID 相州五郎入道正宗】 10月7日 出荷開始 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 相州五郎入道正宗」の出荷を10月7日に開始する。価格は8,800円。

本商品は、スラッシュダークアドベンチャー「装甲悪鬼村正 -FullMetalDaemon MURAMASA-」より綾弥一条が纏う“正義”の劔冑（ツルギ）「相州五郎入道正宗」をMODEROIDシリーズで初プラモデル化したもの。頭頂高は約160mmで、各関節が可動する。

脇差、太刀が付属し、腰に下げた状態や抜刀状態にすることができる。また、通常の刀身との選択式で朧・焦屍剣を再現できる刀身も付属する。また、右腕を展開し専用パーツを取り付けることで、飛蛾鉄炮・弧炎錫を再現できる。陰義発動時、全身に浮き出る文字を再現する水転写デカールも付属する。

※「MODEROID 相州五郎入道正宗」以外の商品は付属しません。

(C) 2009 NITRO ORIGIN

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。